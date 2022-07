Ein neuer Club für hoffnungsvolle Talente

Von: Patrik Stäbler

Elisa Wiedeck will im Skicross hoch hinaus. © Munich Youngstrs

Neuer Skiclub hat ambitionierte Ziele – Das Sommertraining läuft auf Hochtouren.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Zugegeben, es gibt sicher glamourösere Orte für eine Vereinsgründung als einen Autobahnparkplatz. Doch im März 2021 waren aufgrund von Corona jegliche Versammlungen verboten. Und so trafen sich Stefan Wiedeck und seine Mitstreiter damals am späten Abend auf einem Parkplatz, um die Satzung ihres neuen Skiklubs namens Munich Youngstrs zu unterzeichnen - „auf dem Kofferraumdeckel“, wie sich der Siegertsbrunner lachend erinnert.

Diese, nun ja, unkonventionelle Gründungsgeschichte sowie das Gründungsdatum mitten in der Hochphase der Pandemie haben den Verein indes nicht davon abgehalten, seither eine Erfolgsgeschichte zu schreiben. So gehören einige seiner Fahrerinnen und Fahrer - das Gros davon stammt aus dem Landkreis - zu den landesweit hoffnungsvollsten Skitalenten in den Altersklassen unter 16 Jahren. Beispielsweise rangieren der Ottobrunner Frederik Pohlmann und Elias Mund in der U14 ebenso unter den Top Ten in Deutschland wie der Pullacher Frederik Philippsen und Charlotte Grandinger aus Otterfing in der U16. Und dann ist da noch das Aushängeschild des Klubs: Elisa Wiedeck, die Tochter des Vereinsgründers, die es heuer im Skicross bis zur Junioren-WM geschafft hat.

Diese illustre Liste zeigt bereits: Munich Youngstrs ist kein Klub fü Breitensportler. Vielmehr sollen hier ambitionierte Skirennsport-Talente aus der Region unter möglichst professionellen Bedingungen gefördert werden. „Unser Ziel ist es, sehr gute Kinder noch besser zu machen“, sagt Stefan Wiedeck. Der staatlich geprüfte Skilehrer und einstige Ausbilder im Deutschen Skiverband hat in der Vergangenheit eine Skischule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn sowie Vereine wie das Race Team Wiedeck geleitet. Munich Youngstrs ist nun also sein neues Projekt, für das er sich mit Eltern und Skilehrern wie seinen Vorstandskollegen Felix Böschen und Daniel Pohlmann zusammengetan hat. Aktuell betreue man circa 15 Sportlerinnen und Sportler im Alter von zehn bis 16 Jahren, sagt Wiedeck. Der Trainingsplan sehe quasi täglich eine Einheit vor. Hierzu sei man aktuell zweimal die Woche in der Halle und ansonsten draußen; am Wochenende stünden dann Trainingslager an.

Gerade mal zwei Monate nach der Gründung im März 2021 habe der Verein bereits mit dem Trainingsbetrieb losgelegt, sagt Wiedeck, der als hauptberuflicher Cheftrainer für den Klub arbeitet. „Wir haben damals Vollgas gegeben. Dabei hatten wir am Anfang null Kapital, null Material und nur eine Idee im Kopf.“ Im Winter 2021/22 nahmen die Youngstrs-Athleten, die zuvor für andere Vereine gefahren waren, erstmals für ihren neuen Klub an Wettkämpfen teil - und das „übermäßig erfolgreich“, sagt Wiedeck. „Das war für die Kinder und für uns eine große Bestätigung.“

Derzeit bereiten sich die Fahrerinnen und Fahrer im Sommertraining auf die Saison 2022/23 vor. Derweil arbeite der Verein mit Hochdruck daran, auch in den Altersklassen U8 und U10 ein Team aufzubauen, sagt Wiedeck - „als Unterbau für unsere älteren Jahrgänge“. Überdies sei es das Bestreben des Klubs, „dass wir uns weiter in der nationalen Spitze etablieren“, sagt der Vereinschef. Und: dass möglichst viele Talente nach der U16 den Sprung in den Landeskader schaffen.

Grundlage des Erfolgs ist vor allem das umfangreiche Trainingsangebot des Klubs, der sich etwa zu zwei Dritteln aus Mitgliedsbeiträgen und Trainingsgebühren finanziere, sagt Wiedeck. „Ungefähr ein Drittel kommt durch Sponsoring rein.“ Auch deshalb ist der noch junge Verein bemüht, seinen Bekanntheitsgrad zu steigern. Hierzu soll ein Aktionstag am Samstag, den 16. Juli, in der Mehrzweckhalle in Höhenkirchen-Siegertsbrunn beitragen. Dort können auch Nichtmitglieder der Jahrgänge 2011 bis 2016 bei einer „Youngstrs Challenge“ an verschiedenen Stationen ihr sportliches Geschick unter Beweis stellen. „Natürlich wollen wir unseren Verein durch solche Aktionen etwas bekannter machen“, sagt Stefan Wiedeck. „Aber vor allem geht es uns darum, einen Beitrag dazu zu leisten, Kinder in Bewegung zu bringen.“

Weitere Infos

zum Aktionstag am 16. Juli stehen auf www.youngstrs.de. Dort können sich Interessierte auch für die „Youngstrs Challenge“ anmelden.