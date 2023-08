Ein Turnier für alle Pferdefreunde

Von: Volker Camehn

Die Top drei der Oberbayerischen Meisterschaften im Springreiten: (v.l.) Christoph Gailinger, Sönke Kohrock und Monika Haas. © Volker Camehn

Reitturniertage auf dem Waldhauserhof mit 700 Pferden und 300 Reitern.

Saurlach – Ganz ohne Blessuren geht es diesmal nicht ab. Uwe Schwanz rennt an diesen Tagen mit fetter Schramme auf der Nase und Verband an der rechte Wade über den Hof. Gestürzt, aber nicht beim Reiten, ach was, sondern bei den Turnier-Vorbereitungen, beim Kabelverlegen. Schmerzen? „Nein, die kommen erst, wenn das hier alles vorbei ist“, sagt er.

Das hier alles – das sind fünf Reitturniertage auf dem Waldhauserhof in Sauerlach. 50 Prüfungen bis hin zur Schweren Klasse sind für diese Veranstaltung auf dem Park-ähnlichen Areal ausgeschrieben, drei davon werden kurzfristig wegen Teilnehmermangel (pro Prüfung bedarf es mindestens drei Starter) und/oder Regenwetter ausfallen. Aber selbst wenn sie stattgefunden hätten, sind fünf Tage recht großzügig berechnet. Über 300 Reiter mit gut 700 Pferden stehen hier in den Teilnehmerlisten. Dazu kommen noch Fohlenpräsentation und -auktion: Für Preise zwischen 4250 und 30.000 Euro wechselten hier 19 Jungtiere den Besitzer, der Durchschnittspreis lag bei 9526 Euro. Trotzdem: Andere Veranstalter ziehen so etwas in 72 Stunden durch.

Keine Frage: Ausbilder und Anlagenbetreiber Uwe Schwanz, 59, mag es gern spezieller. Trotz Verletzung sitzt er in diesen Tagen selber erfolgreich im Dressursattel, siegt in der Schweren Klasse und holt die eine oder andere Platzierung. Der Träger zweier Goldener Reitabzeichen (Springen und Dressur) veranstaltet ja auch nicht einfach ein Turnier, ein „Reitsportfestival“ soll es schon sein. „Ich möchte, dass sich Reiter und Besucher wohlfühlen“, erklärt er. „Es soll keine Veranstaltung sein, bei der die Teilnehmer ankommen, Prüfung reiten und dann wieder nach Hause fahren.“ Und: „Wir möchten nicht schon um 7 Uhr anfangen müssen, um unseren Zeitplan einzuhalten.“

Der großzügig bemessen Zeitplan erlaubt Verschnaufpausen für Mensch und Tier, das Drumherum mit Gastrozelt, Sektbar und Kuchenbuffet, Kinderhüpfburg und Verkaufsständen ist da fast ebenso wichtig wie der Sport selbst. Dabei sein und sich wohlfühlen, verweilen, plaudern. Eine Art Wacken des oberbayerischen Reitsports, ein Turnier als Treffpunkt für Pferdeleute.

Das Konzept gibt Schwanz recht: Von Hektik ist hier nichts zu merken, auch wenn man die Dressurprüfungen inkl. Flutlicht-Kür vom Außenplatz (Schwanz: „Den haben wir erst letztes Jahr für rund 100 000 Euro erneuert“) in die Halle verlegen wird. „Vom Feinsten!“, lobt etwa Sönke Kohrock (Ingolstadt), der hier mit seiner Stute Cayenne die Oberbayerischen Meisterschaften im Springen gewonnen hat, die Veranstaltung. Und: „Wir werden die Werbetrommel rühren, damit hier auch nächstes Jahr was los ist.“ Platz zwei belegten in der Meisterschaftswertung Christoph Gaillinger aus Brunnthal und die Sauerlacherin Monika Haas, alle Profis und Parcours-Routiniers.

Fakt ist allerdings auch: Die Starterfelder, vor allem in den Springprüfungen, sind an diesem verlängerten Wochenende bisweilen übersichtlich, was grundsätzlich kein exklusives Sauerlacher Problem ist. Generell scheinen im Reitsport die Turnierteilnehmerzahlen rückläufig, vor allem in den unteren Leistungsklassen. Vorbei die Zeiten, in denen pro Prüfung 100 oder mehr Reiter antraten. Die Gründe dafür sind wohl vielfältig, einer sind die seit Jahren bei vielen Springreitern unbeliebten Grasplätze. Warum? An der Bodenqualität auf der Sauerlacher Anlage kann es jedenfalls nicht liegen. Uwe Schwanz zeigt da auch wenig Verständnis: „Das internationale Turnier Riesenbeck findet doch auch noch auf Gras statt.“

Nun ist Sauerlach nicht Riesenbeck (Nordrhein-Westfalen), aber mit Prominenz kann der Waldhauserhof an diesem Wochenende auch aufwarten. Bayern-Star Thomas Müller, einer der Sponsoren und mit Gut Wettlkam quasi Nachbar, schaut mit seiner Frau Lisa Müller vorbei. Die erfolgreiche Dressurreiterin, Schülerin von Isabell Werth, sollte mit dem sieben Jahre alten Dantiamo in einer M-Dressur siegen. Dressur-Olympiasiegern Jessica von Bredow-Werndl aus Aubenhausen kommt zum samstagabendlichen „Meet & Greet“. Zuvor gewinnt sie unter anderem mit dem erst achtjährigen Wallach Goti BB die Intermediaire II, eine S-Drei-Sterne-Prüfung und belegt gleich noch in der selben Prüfung mit der Stute Forsazza de Malleret gleich mal Platz zwei. Auf die Frage eines Fans, wie sie Familie, Leistungssport und ihre sonstigen geschäftlichen Aktivitäten unter einen Hut bringt, antwortet sie unter anderem: „Von der Arbeit im Haushalt habe ich mich mittlerweile verabschiedet.“

Bei der Fohlenauktion wechseln 19 Pferde für Preise zwischen 4250 und 30 000 Euro den Besitzer. © Volker Camehn

Uwe Schwanz Betreiber des Waldhauserhofs © Volker Camehn

Gespannt verfolgen nicht nur die zweibeinigen Zuschauer das sportliche Geschehen. Auch die Pferde, die gerade Pause haben, verfolgen die Wettkämpfe höchst interressiert. © Volker Camehn