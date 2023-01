Ein Wochenende unter dem Brennglas

Von: Harald Hettich

Niklas Kropp (weißes Trikot) und die Haching Baskets haben an diesem Wochenende gleich zwei Spiele vor sich. © bro

Die Basketballer des TSV Unterhaching müssen gleich zweimal ran.

Unterhaching – Es ist wie unter dem Brennglas: An diesem finalen Wochenende des Liga-Grunddurchgangs entscheidet sich für die Erst-Regionlliga-Basketballer des TSV Unterhaching an einem komprimiert verdichteten Doppelspieltag Wohl oder Wehe einer ganzen Saison. Beim realen Kampf um die begehrten Meisterschafts-Playoff-Plätze und gegen ein Abrutschen in die Playdowns muss eifrig gerechnet werden. Vor dem mit Spannung erwarteten Double-Header am Samstag zuhause gegen den bereits fix qualifizierten Ligaprimus hapa Ansbach (17 Uhr, Lise-Meitner-Gymnasium) und nur gut 24 Stunden später gegen den aktuellen Ligadritten MTSV Schwabing (Partie ab 19 Uhr wegen defekter Korbanlage in der MTSV-Halle am Ersatzspielort: Grundschule Bauhausplatz 9, München) ist rechnerisch noch vieles möglich. Drei Teams bewerben sich derzeit nach der Qualifikation von Ansbach und Vilsbiburg im Liga-Süden um eines der beiden Playofftickets. Die mit 6:4 Siegen im Dreikampf bestplatzierten Schwabinger müssen am Samstag selbst noch ran – in Nördlingen beim derzeitigen Fünften (5:6 Siege).

Mit einem Sieg können die Werfer aus dem Donauries selbst noch das Playofftürchen öffnen.. „ Ein eigener Sieg am Samstag gegen Ansbach und ein gleichzeitiger Schwabinger Erfolg in Schwaben würden das Hachinger Team von Trainer Stavros Tsoraklidis bereits zur Halbzeit der Doppelspieltags in die K.O-Runde Richtung Meisterschaft hieven. „Wir brauchen aber keinen Rechenschieber, sondern zwei starke Leistungen und zwei Siege, mit denen wir aus eigener Kraft qualifiziert werden“, betont Tsoraklidis

Ansbach ist im neuen Jahr bislang noch ohne Spiel und tritt im Kaltstart am Hachinger Bach an. Tsoraklidis‘ Respekt ist dennoch immens. „Ansbach ist ein Team mit klarer Struktur und ebenso klarem Konzept, mit viel eingespielter Erfahrung und einer großen Wurflust“, betont der TSV-Coach. Zudem hatte sein Team bei der Hinspielniederlage in Franken (81:90) sehr viel Probleme. „Wir brauchen Bestleistung und ein hoffentlich heftig anfeuerndes Publikum - Ansbach wird nichts abschenken und die Partie als gute Vorbereitung für die Playoffs nutzen“, glaubt Tsoraklidis.

Kaum leichter wird es dann am Sonntag beim Derby gegen den Münchner Rivalen MTSV Schwabing. Auch gegen den Traditionsclub aus Münchens hohem Norden setzte es im Hinspiel beim 85:97 eine schmerzhafte Pleite. Für eine effektive Wiedergutmachung braucht es vor allem mehr Kontrolle des überragenden Akteurs in Reihen des Männer-Turn-und-Sportvereins. Der zwei Meter lange Power Forward und erst 19-jährige Modellathlet Marco Frank ist nach Einschätzung des Hachinger Übungsleiters „der absolut beste Spieler der Liga“. hh