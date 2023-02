„Eine andere Sportart“

Von: Umberto Savignano

HT-Damen müssen beim MTV Stadeln auf Harz verzichten

Taufkirchen/Unterhaching - Neben Technik und Taktik stand in der zurückliegenden Trainingswoche bei HT Münchens Handballerinnen ein besonderer Schwerpunkt auf dem Programm: „Wir haben versucht, uns, so gut es geht, an das Spiel ohne Harz zu gewöhnen“, verrät Trainer Andreas Fehrenbach, der zugespitzt formuliert, was seine Mannschaft am Samstag (20 Uhr) beim MTV Stadeln erwartet, nämlich „eine ganz andere Sportart“. Wie speziell die Verhältnisse beim Team aus dem Fürther Stadtteil sind, zeigt die Heimstatistik: Auf dem Weg zum dritten Rang der Bayernliga-Vorrundengruppe Nord gewannen die Fränkinnen fünf ihrer sechs Spiele. Nur die erste Partie gegen den Nordmeister HSV Bergtheim ging knapp mit einem Tor Unterschied verloren. Doch dafür hat sich das Team aus Stadeln in den laufenden Play Offs gerade vor einer Woche mit einem 27:17-Erfolg eindrucksvoll revanchiert.

Fehrenbach erklärt den Gegner nach dessen Überraschungserfolg über Bergtheim und eben wegen des fehlenden Haftmittels („Das verändert das Spiel deutlich.“) zum Favoriten. Andererseits haben nicht nur die Gastgeberinnen jüngst mächtig Selbstvertrauen getankt, sondern auch die HT-Truppe. „Das war ein überzeugender Sieg“, blickt Fehrenbach nach dem 33:21 gegen den Süd-Primus TSV Schwabmünchen dem Duell mit dem aktuell Tabellendritten nicht ohne Zuversicht entgegen: „Wir fahren sicher nicht nach Stadeln, um zu verlieren.“ Allerdings plagen ihn weiterhin personelle Unwägbarkeiten. „Wir müssen schauen, wer am Wochenende tatsächlich spielen kann.“ um