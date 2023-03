Eine Familie auf dem Eis

Von: Harald Hettich

Mit Feuereifer auf dem Eis: Trainingsimpressionen von der U7 des ERSC Ottobrunn am Ende einer langen (Lern-)Saison. © Harald Hettich

Beim ERSC Ottobrunn halten alle zusammen – auf dem Eis am Haidgraben und daneben.

Ottobrunn – Die Eisfamilie des ERSC Ottobrunn zeigte sich kurz vor Saisonschluss nochmal von ihrer besten Seite. Antonio, Benedikt, Dehan, Leon oder Tim: Die kleinen Eis-Strolche aus der U7 des ERSCO sind allesamt Korsettstangen ihres Eishockey-Teams. Bevor es allerdings losgehen kann an diesem wie immer immens bevölkerten Trainings-Montag der Nachwuchsabteilung des ERSC Ottobrunn im Eisstadion am Haidgraben und so kurz vor der langen Sommerpause, lauert noch das ungeliebte Procedere auf die kleinen Eishockeyspiele. Die ehrenamtlichen Betreuerinnen um Katrin Vorreiter haben jetzt alle Hände voll zu tun, um die jungen Spieler in ihre vielteiligen Monturen zu verfrachten. Sportunterkleidung, Schoner, Trikots, Helme und Schuhe – das alles will auch noch in der richtigen Reihenfolge angelegt sein.

In der U7 sind auch Mädchen wie Anni oder Mathilda begeistert am Start. „Wir verteilen schon vor der Saison kindgerechte Anziehanleitungen an die Familien und dann wird zuhause fleißig geübt, so dass die meisten nur bei ein paar komplizierten Teilen Hilfe brauchen“, erklärt U7-Coach Georg Critharellis. Sind die Monturen dann bei allen nach gut einer halben Stunde angelegt und f auch die Handschuhe übergestreift, dann gibt’s kein Halten mehr. Ein kurzes Grinsen muss genügen, dann wird’s spaßig und ernst zugleich. Eigens für den Nachwuchs gereichte Kunststoff-Pucks fegen über das Eis und die ganze Kinderschar fröhlich lärmend und per erstaunlich sicherem Schlittschuhschritt entschlossen hinterher. Vor den kleinen Trainingstoren herrscht erst einmal Hochbetrieb – jede und jeder hält die Kelle rein ins wurlende Geschehen. „Der Spaß steht in diesem Alter natürlich an erster Stelle“, betont Georg Critharellis.

Der Mann steht für das Familien-Projekt Eishockey beim ERSCO. Sportlicher Leiter beim Landesliga-Herrenteam, selbst heuer noch als Verteidiger-Urgestein aktiv am Klassenerhalt der „Ersten“ beteiligt und in vielfacher Funktion auch im Nachwuchsbereich allgegenwärtig. „Eisgewöhnung, das richtige Schlittschuhlaufen, das Gewöhnen an die sportliche Gruppe auf behutsame Art“ pflegt man nach seiner Aussage beim Ottobrunner Traditionsverein in dieser Altersgruppe. Klappt schon ganz gut. Wenn Critharellis und seine Trainerkollegen Philipp Ackel, Emanuel Hoffmann oder der ebenfalls selbst noch aktive Daniel Carvalho Signale geben, merken die Kleinen auf. „Super zu sehen ist die Entwicklung während einer einzigen Saison“, betonen die Coaches. „Da haben alle wieder einen Riesenschritt gemacht.“ Bei Freundschaftsspielen und Turnieren werden die neuesten Erkenntnisse im „Stickhandling“ (richtige Haltung und Handhabung des Schlägers) und erste Eindrücke zu Verteidigung und Sturmspiel in die Wettkampf-Praxis umgesetzt.

„Aber alle sind Gewinner, Platzierungen gibt es in diesem Alter noch nicht“, erklärt Sven Rumswinkel. Der Abteilungsleiter Eishockey ist so etwas wie einer der Väter des Familien-Modells ERSCO. Und nach einer trotz Corona insgesamt gelungenen Saison „total stolz“ auf alle Teams und deren großes Umfeld. Bis auf die U17 als Neunter von zwölf Teams in der bärenstark besetzten Bayernliga haben alle Teams die Saison unter den ersten vier ihrer Ligen beendet (siehe Kasten unten)). „Ein toller Erfolg, der nur durch das riesige Engagement der ganzen Eishockey-Familie möglich wird“, betont Rumswinkel.

Da ist er wieder, der Familienbegriff. Am Trainingstag wird deutlich, was gemeint ist. Eltern haben die Kinder in Fahrgemeinschaften an den Haidgraben gebracht, andere verteilen Süßigkeiten, trösten oder jubeln je nach Bedarfsfall auf und neben dem Eisoval. Vor und bei den Spielen organisieren sie den Betrieb und verlaufen am Imbisstand. Auf dem Eis trainieren Väter ihre Sprösslinge oder übernehmen „Young Coaches“ Verantwortung: Spieler älterer Jugendteams leiten die Kleinen an. Eigene Aufenthalts-Container für die Teams werden von einem eng mit dem Verein verwobenen Sponsoren-Pool mitfinanziert und in hunderten Stunden von vielen freiwilligen Händen zusammengebaut.

Spenden- und Sponsorengelder fließen aber nicht nur in eigene Anschaffungen wie die Kleinbusse – die Eisfamilie mit Herz denkt auch an andere und sammelt mal eben über 15 000 Euro für einen verunglückten Rosenheimer Eishockeyspieler ein (wir berichteten). Nur mit ganz viel Herzblut und Einsatz, dazu viel Zugewandtheit von Gemeinde und Sportpark GmbH kann funktionieren, was an diesem Trainingstag im Eisoval am Haidgraben wieder wie am Schnürchen abläuft. Während die U7 ihre Trainingsstunde beendet und beim Marsch in die Umkleide, von freudig strahlenden Eltern begleitet, jüngste Eindrücke in lebhafter Diskussion nacherörtert, gleiten im Zeitenwandel auf dem Eis die Älteren aus der U9 , später bis zur U20 aufs Eis. Antonio, Benedikt und Co. haben es dagegen jetzt eilig, sich ihrer verschwitzen Klamotten zu entledigen, die im hohen Bogen in die bei den Kleinen besonders rießig anmutenden Trainingstaschen fliegen. Ausziehen geht viel schneller.

Zwei ERSCO-Urgesteine und eine echte Legende: „Da ist ja was los“, entfuhr es dem großen Erich Kühnhackl beim Ortstermin in Ottobrunn mit ERSCO-Abteilungsleiter Sven Rumswinkel (l.) und dem Sportlichen Leiter Georg Critharellis. © Harald Hettich