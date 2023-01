Eine Niederlage, die Mut macht

Von: Harald Hettich

2. Basketball-Liga ProB: Tropics des TSV Oberhaching zeigen bei 68:73-Niederlage gegen den Tabellenführer eine bärenstarke Leistung.

Oberhaching – Selten dürfte eine Niederlage derart Mut machen wie jenes 68:73 (39:27) der Zweitliga-Basketballer des TSV Oberhaching im Gastspiel beim verlustpunktfreien Tabellenführer White Wings Hanau. Über die gesamte Spielzeit boten die Schützlinge von TSV-Coach Mario Matic dem souveränen Liga-Primus engagiert Paroli. Mehr noch. In der ersten Halbzeit waren es die Oberbayern mit ihrem überragenden Tagesbesten Omari Knox, die den Takt vorgaben. Am Ende waren zwei Faktoren ausschlaggebend für den Last-Minute-Erfolg der Hessen: Die Tropics hatten zum einen früh in der Partie eine extreme Foulproblematik angesammelt. Zum anderen gelang es dem abgezockten Tabellenführer, 20 Freiwürfe mehr zu ziehen und damit per ordentlicher Freiwurfquote den letztlich knappen Vorsprung herauszuholen. Grämen müssen sich die Tropics aber nicht. Zum einen machen die Leistung des Teams und die Rückkehr des in Hanau nach Langzeitrekonvaleszenz noch unauffällig agierenden Co-Kapitäns Peter Zeis Lust auf mehr. Zum anderen sind sie als Tabellenvierter weiterhin voll auf Playoffkurs.

Freilich, betrachtet man die Leistung der Matic-Truppe vor allem in einer bärenstarken Halbzeit, dann wäre die Sensation durchaus drin gewesen. Defensiv hatten die Gäste zunächst auch aufgrund des berauschenden reboundenden Antoine Buchmann alles im Griff. Offensiv legte das Team um seinen überragenden Scorer Knox los wie die Feuerwehr. Mancher in der Halle dürfte den Eindruck gehabt haben, die beiden Teams hätten vorab die Trikots getauscht – derart fulminant wirbelte der Underdog den haushohen Favoriten durcheinander.

Zwar setzten die überragenden Hessen-Akteure Albrecht scorend und Martinez (22 bzw. 20 Punkte) passgebend erste Akzente - doch die Tropics hatten Antworten. Zehn schnelle Punkte von Moritz Noeres und dem nimmermüden Knox ließen den Vorsprung der Oberhachinger zur Halbzeit immer noch deutlich zweistellig vom Scoreboard leuchten.

Dennoch gesellten sich Wermutstropfen zum spielfreudigen Vortrag. Denn vor allem die hohe Foulbelastung der Leistungsträger Fynn Fischer, Janosch Kögler und Bernhard Benke früh in der Partie machte immer wieder Zwangsrochaden von Coach Matic nötig. Einen Elf-zu-Null-Lauf der Gastgeber zum 40:42 (24.) konterte Knox per brillant elegantem Weitwurfdreier noch einmal. Doch angefeuert vom eigenen Publikum übernahm der Tabellenführer jetzt das Zepter. Immer wieder Albert und Martinez waren in Schlüsselmomenten für die Positivakzente der „Weißen Schwingen“ verantwortlich.

Bravourös, wie die angeschlagenen Bayern dennoch immer wieder zurückschlugen. Wer sonst als Knox wäre dafür verantwortlich gewesen, den Final Shot zum Ende des dritten Viertels mit dem neuerlichen, wenn auch hauchdünnen Führungstreffer zum 56:55 für die Oberhachinger zu setzen. Ein Aufbäumen ohne Happy-End freilich, weil die Hessen im Schluss-Akkord etwas mehr spielerische Rest-Kraftstoffe im Tank hatten. 25 Sekunden vor dem Schlusspfiff bei der vermeintlichen Vorentscheidung zum 70:65 schien die Partie gelaufen. Aber der erneut starke Noeres mit einem herrlichen Dreier brachte seine Farben nochmals auf Schlagdistanz heran. Doch Martinez sollte beim Abschluss-Treffer das letzte Argument auf Hanauer Seite belassen. „Bis auf das dritte Viertel war das eine vor allem defensiv grandiose Leistung meiner Mannschaft“, lobte Maric sein Team. „Es war heute mehr drin, auch wenn Hanau in den entscheidenden Momenten eindrucksvoll gezeigt hat, warum man souveräner Tabellenführer ist.“ Man werde „schnell den Mund abputzen“ und im anstehenden Heimderby gegen den FC Bayern am Samstag versuchen, an diese Leistung anzuknüpfen.

TSV-Score: Knox 29 Punkte / 6 Rebounds / 3 Assists Noeres 14 /2/- Dippold 7/4/2 Buchmann 6/12/- Fischer 5/3/- Kögler 5/1/2 - 5 Fouls Bode 2/1/8 - 5 Fouls Benke -/7/1 Zeis -/1/- Voit ohne Score