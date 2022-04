SV Lohhof II: Emotionale Achterbahnfahrt endet auf dem zweiten Platz

Von: Silke Andersson

Lohhof – In einem wahren Showdown haben hat sich die zweite Mannschaft des SV Lohhof in der Volleyball-Regionalliga an ihrem allerletzten Spieltag Platz zwei gesichert. In einer emotionalen Achterbahnfahrt haben die Lohhoferinnen die Talentschmiede des Erstligisten Straubing in fünf Sätzen in die Schranken gewiesen und den Entscheidungssatz nach 10:

13-Rückstand noch in der Verlängerung mit 18:16 nachhause geschaukelt. Ein immens nervenstarker Schlussspurt, denn „dass fünf Punkte aus den letzten beiden Spielen hermüssen, hat jede gewusst“, verdeutlicht SVL-Coach Fabian Gumpp.

Auch, dass diese fünf Zähler eine wirklich sportliche Herausforderung sind, denn als erstes stand mit dem TSV TB München kein geringerer als der bereits feststehende Meister der Regionalliga und Drittligaaufsteiger auf dem Spielplan. Der hatte sich bis zu seinem Meisterstück keine einzige Niederlage geleistet, erst in der Woche vor dem Vergleich mit Lohhof kassierten die Münchnerinnen ihre erste 2:3-Niederlage. Und gegen Lohhof prompt die zweite: „Sicher haben im Vergleich zum Hinspiel ein paar Spielerinnen gefehlt“, räumt Gumpp ein. Doch „nach 17:17 im ersten Satz haben wir einfach keine Fehler mehr gemacht“, erklärt der SVL-Coach den überraschend deutlichen 3:0-Erfolg, bei dem der Meister in keinem Satz mehr als 17 Punkte abbekam.

Überhaupt ist die Sache mit der Fehlervermeidung für Fabian Gumpp der Schlüssel für die sensationelle zweite Saisonhälfte seines Teams. Die letzte Niederlage hat sein Team im ersten Spiel des Jahres kassiert, ein 2:3 in Kleinaitingen. Es war wie so oft im alten Jahr: Lohhof hat gut mitgespielt, aber zu oft die falschen Entscheidungen getroffen oder zu viel riskiert, wenn es eng wurde. „Wir haben einfach zu viele Eigenfehler gemacht und uns damit selbst immer wieder das Leben unfassbar schwer gemacht“, erinnert sich Gumpp. Doch dann hat sein Team gegen Hahnbach einen 0:2-Satzrückstand noch in ein 3:2 gedreht - der Knackpunkt schlechthin: „Es ist schon faszinierend, was das mit den Köpfen macht, wenn du so ein enges Ding mal machst“, schmunzelt der Coach. Danach „haben wir den Gegnern einfach öfter mal die Chance gegeben, den Fehler zu machen“, erklärt er das Erfolgsgeheimnis - denn das war es offensichtlich: Von den restlichen sieben Saisonspielen hat seine Mannschaft kein einziges mehr verloren und in Zirndorf und eben im Showdown von Straubing auch richtig brenzlige Situationen gemeistert.

Platz zwei ist mit so einer zweiten Saisonhälfte also mehr als verdient. Doch was die Vizemeisterschaft unter dem Strich bedeutet, ist völlig offen. „Wahrscheinlich gar nichts“, bremst Gumpp die Euphorie, denn es steigt nur der Meister auf, eine Relegation findet nicht statt. Außer, eine Mannschaft zieht zurück oder es kommt sonstwie zu Ligaverwirbelungen nach Saisonende.

Der Sommer wird’s einmal mehr zeigen, zunächst klärt der Coach aber mit seinen Spielerinnen, wie es bei ihnen weitergehen soll. SILKE ANDERSSON