TSV Haching München: Endlich die Heimbilanz aufhübschen

Von: Umberto Savignano

Diagonalspieler Juro Petrusic (19) kam zuletzt von Beginn an zum Einsatz. © bro

1. Volleyball-Bundesliga: Hachinger Löwen empfangen die Grizzlys aus Giesen.

Unterhaching – Den Fans in eigener Halle endlich einen handfesten Grund zum Jubeln zu liefern: Das haben sich die Volleyballer des TSV Haching München für die Partie am Samstag (18 Uhr) gegen die Helios Grizzlys Giesen fest vorgenommen. Trainer Bogdan Tanases Vorgabe klingt dennoch zunächst bescheiden: „Unser erstes Ziel ist es, einen Satz zu gewinnen, gerade zuhause.“ Denn tatsächlich konnten die Löwen in den vier Heimspielen dieser Saison noch nicht einen erfolgreichen Durchgang bejubeln.

Auswärts lief es bislang besser, was aber auch am Spielplan lag: Den einzigen Sieg holten die Hachinger mit einem 3:0 bei den bislang noch punktlosen Junioren des VCO Berlin, dazu erkämpften sie einen Zähler mit dem 2:3 bei den Netzhoppers KW-Bestensee, die unmittelbar vor ihnen auf Platz sieben des Bundesliga-Neunerfeldes liegen. Auch wenn das Bild aufgrund der Termingestaltung etwas schief hängt, ergibt sich daraus, dass der TSV in der Auswärtstabelle Rang sechs einnimmt, hier sogar vor dem Halbfinalaspiranten Düren liegt (der aber auch erst dreimal auswärts angetreten ist).

Ihren enttäuschendsten Auswärtsauftritt lieferten die Löwen wohl mit dem überdeutlichen 0:3 (14:25, 12:25, 18:25) im Hinspiel bei den Grizzlys. Was auch daran lag, dass die Erwartungen damals deutlich höher gewesen waren. Zum einen hatte Haching unmittelbar davor beim Saisonauftakt in zwei von drei Sätzen gegen Titelverteidiger Berlin fast auf Augenhöhe agiert, zum anderen waren die Giesener nicht unbedingt zu den Top-Teams gerechnet worden. Doch die Truppe aus Niedersachsen ist als Tabellenvierter mittlerweile zu einem ernsthaften Halbfinal-Kandidaten herangereift. Wollen die Grizzlys diese gute Ausgangsposition für die Play Offs halten, dürfen sie sich keinen Punktverlust erlauben, weshalb sie wohl in bestmöglicher Besetzung auflaufen werden. „Giesen ist eine starke Mannschaft“, weiß Tanase, der darauf setzt, dass seine Löwen die Aufschläge der Gäste entschärfen: „Wir müssen vor allem gut in der Annahme sein.“

Wichtig wird auch sein, wie breit die Hachinger personell aufgestellt sind. Zuletzt beim 0:3 in Berlin war bis auf die Youngster Daniel Günther und Mika Takano der komplette Kader dabei, doch Tanase verrät: „Ein paar Spieler sind noch nicht hundertprozentig fit gewesen. Ich hoffe, dass am Samstag alle gesund sind.“

Auf der Diagonalposition hatte der Trainer in Berlin zwei fitte Spieler zur Verfügung. Er entschied sich für den 19-jährigen Juro Petrusic, brachte den zehn Jahre älteren Philipp Schumann erst spät ins Spiel.

Der Kapitän lieferte mit drei Assen am Stück prompt einen Qualitätsbeleg. Auch wenn es in Berlin angesichts der Überlegenheit des Top-Favoriten nicht viel half, ist Tanase froh um seine Alternativen: „Pippo Schumann ist ein Spieler mit starkem Charakter, der der Mannschaft in schwierigen Situationen hilft“, lobt er seinen Routinier, während er bei Petrusic, der zuletzt zweimal punktbester Hachinger war, noch viel mehr Potenzial sieht: „Er muss sein Niveau besser halten.“

Sollten die beiden Angreifer und ihre Mitspieler ihre Top-Leistung abrufen, darf auf der Tribüne vielleicht sogar ein bisschen mehr bejubelt werden als nur ein Teilerfolg. Wenn es mit dem Satzgewinn erst einmal geklappt hat, so Tanase, „dann schauen wir, ob vielleicht noch mehr geht.“

Haching beim 0:3 im Hinspiel ohne jede Chance