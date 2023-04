Enttäuschendes Saisonende

Von: Harald Hettich

Lässt seine persönliche Zukunft noch offen: Stavros Tsoraklidis, Coach der Haching-Baskets. © Robert Brouczek

Basketball - 1. Regionalliga - Bereits gerettete Haching-Baskets verlieren das letzte Saisonspiel.

Unterhaching – Am Ende waren alle nur noch froh, dass eine Problemsaison beendet und ein glücklicher Ausgang garantiert war. Auch im letzten Saisonspiel schafften die Erst-Regionalliga-Basketballer des TSV Unterhaching die Schubumkehr nicht mehr. Nach zuvor vier Auswärtsniederlagen in Serie ging auch das letzte Heimspiel gegen Culture City Weimar /Jena verloren – dieses Mal mit 81:88 (38:51). Mit nur zwei Siegen während der Abstiegsrunde entkam das Team von Trainer Stavros Tsoraklidis dem Abstieg nur denkbar knapp. Mit einem Sieg insgesamt weniger muss Rosenheim anstelle der Hachinger den bitteren Gang in die Zweite Regionalliga antreten.

„Besonders in einer wiederholt schwachen ersten Halbzeit war meiner Mannschaft anzusehen, dass nach der vorzeitigen Rettung in der Vorwoche die Luft raus war“, bemerkte der TSV-Coach passend zum schleppenden Ballvortrag seiner Jungs. In der ersten Halbzeit gerieten zwei Faktoren in den Fokus. So hatten die Weiß-Blauen gegen die körperlich überlegenen, weil im Schnitt größeren Gäste, echte Probleme unter den Körben. Vor allem der junge Best Otakho hatte mit 10 Rebounds die Zone früh zum eigenen Hoheitsgebiet erklärt. Dazu etablierten die Thüringer im überragenden US-Guard Vydal Bradford einen echten Unterschiedspieler. 23 seiner insgesamt 34 Punkte zauberte der 1,96 Meter große Omnipräsenz-Player durch die Reuse.

Sein Tempo beim Drang zum Korb überforderte die Hachinger Defense ein ums andere Mal. Die Baskets ihrerseits fanden vor rund 150 Zuschauern nur schleppend in die Partie. Dazu gesellte sich einiges Wurfpech besonders in Halbzeit eins. Folgerichtig hatten die Gäste zum Seitenwechsel eine 38:51-Führung herausgeworfen. Im dritten Viertel blitzte wenigstens eine Sequenz lang das Talent der Haching Baskets auf. Der erneut bärenstarke Daniel Gebray und jetzt auch Niklas Kropp wurden neben dem gut aufgelegten Passsrategen Mirjan Broening (9 Assists!) ihren Leader-Funktionen gerecht. Weil Bradford mit Foulproblematik zu längerem Bankdrücken verurteilt war, fehlte bei den Ostdeutschen bis auf das litauische Toptalent Artomas Linauskas (14 Zähler) zeitweilig das Scoring-Moment.

Beim 62:65 vor dem Schlussviertel waren die Hausherren plötzlich wieder nah dran. Doch es sollte nur eine Momentaufnahme bleiben. Mit Bradford war Jena im Schlussquarter abgezockt am Angriffsbrett und brachte den insgesamt relativ knappen Erfolg jedoch am Ende ungefährdet übe die Zeit. „Springender Punkt war einmal mehr die schwache Defense in der ersten Halbzeit - 51 Punkte gegen uns sind einfach zu viele“, haderte Tsoraklidis.

Am Ende war die Erleichterung über das erreichte Minimalziel Klassenerhalt spürbar. „Was mich freut ist der Umstand, dass die Stimmung im Team dennoch unverändert gut ist“, betonte Tsoraklidis. Vielleicht liegt es auch am Umstand, dass alle jetzt erst einmal zwei Wochen durchatmen. „Aber bereits Mitte April beginnt die Planung der neuen Saison, die manche Teams schon während der letzten Wochen begonnen haben“, erklärte der Deutsch-Grieche. Ob Tsoraklidis bei dieser Planung noch auf der Kommandobrücke steht, ist derzeit offen. „Wir werden uns in wenigen Wochen zusammensetzen“, betonte er zusammen mit Abteilungsleiter Sandro Pislor. Erst mal ist die Luft raus und die Athleten-Körper atmen durch.

TSV-Scores: Gebray 25 Punkte / 5 Rebounds / 5 Assists, Kropp 20/4/2, Breitreiner 12/5/-,Marchesan 8/-/1, Hohn 7/2/1, Broening 6/5/9, Lietz 3/5/-, Rauch -/4/- Wohofsky, und Raab je -/3/-