TSV Haching München: Erfolgreiche Premiere

Von: Umberto Savignano

Teilen

Lautstarke Unterstützung: Haching-Fan Julius Schlensok (l. reiste gemeinsam mit Henrik und Lars Otterstedt (M. und r.) über 600 Kilometer nach Hildesheim, um das Bundesliga-Team des TSV Haching München lautstark bei der Premiere des Bounce House Cup zu unterstützen. Hier feiern sie mit Mittelblocker Paul Gehringer (Nummer 4) und Diagonalspieler Phillip Schumann (Nummer 5) die deutliche Leistungssteigerung in den Sätzen zwei und drei gegen den amtierenden Deutschen Meister Berlin Recycling Volleys. © mat

VOLLEYBALL Spielern gefällt der Bounce House Cup – Hachinger Löwen auf Rang acht

Unterhaching – Auch wenn der TSV Haching München am Ende unter den acht Teilnehmern Letzter wurde: Philipp Schumann hatte seinen Spaß am Bounce House Cup. „Hat Bock gemacht“, gab Hachings Diagonalangreifer nach dem 0:3 (18:25, 19:25, 19:25) im Spiel um Platz sieben gegen die Helios Grizzlys Giesen zu Protokoll. Den ersten Titel der neuen Volleyball-Saison holte sich eine Woche vor dem Bundesliga-Start der Deutsche Meister Berlin Recycling Volleys mit einem 3:0 (25:15, 25:23, 25:22)-Endspielsieg gegen den VfB Friedrichshafen.

Der neu ins Leben gerufene Wettbewerb, der den Supercup ersetzt, und in dem alle Bundesligisten bis auf das Ausbildungsteam VCO Berlin an drei Tagen in Turnierform nach K.o.-System schon mal ihre Form überprüfen konnten, fand allgemeine Zustimmung. „Eine gute Veranstaltung“ sah Hauke Wagner von den Grizzlys, in deren Heimspielstätte in Hildesheim die dicht getaktete Veranstaltung über die Bühne ging. Libero-Jungstar Leonard Graven, zur neuen Saison von Haching nach Herrsching gewechselt, brachte es kurz und knackig auf den Punkt: „Danke für das Format. Das war geil.“ Und Ruben Schott vom Turniersieger Berlin war nicht nur wegen des Erfolgs begeistert: „Hat mega Spaß gemacht.“

Neben einer schönen Plattform für die Volleyball-Fans, die den Bounce House Cup nicht nur in der Halle, sondern auch über fast 40 Stunden live im Internet erfolgen konnten, war das Turnier so kurz vor Meisterschaftsbeginn aber auch eine ernsthafte Standortbestimmung für die Teams. Und hier sah Schumann bei seinen Hachingern Licht und Schatten. „Mit dem Berlin-Spiel waren wir zufrieden, das war unsere beste Leistung“, fiel sein Urteil über den Auftakt gegen den Deutschen Meister positiv aus. Tatsächlich steigerte sich der TSV nach dem 11:25 im ersten Satz deutlich, bot den Hauptstädtern in den folgenden beiden Durchgängen, die jeweils 21:25 endeten, anständig Paroli. Die Hachinger führten in diesen Sätzen sogar zur ersten technischen Auszeit (8:6 und 8:4). In der zweiten Partie gegen die WWK Volleys Herrsching, wo es nicht nur zum Wiedersehen mit Graven, sondern auch mit Jonas Sagstetter kam, unterlagen die Löwen mit 1:3 (17:25, 26:24, 17:25, 17:25), wobei der Unterschied in den verlorenen Sätzen größer war als Schumann und Co. lieb sein konnte. Immerhin schaffte der TSV aber mit dem 26:24 im zweiten Durchgang den einzigen Satzgewinn. Völlig chancenlos blieben die allerdings auch ersatzgeschwächten Hachinger (Eric Paduretu, Sebastian Rösler, Juro Petrusic waren angeschlagen, Daniel Günther gar nicht mitgefahren) zum Abschluss gegen Giesen. Schumann zeigte sich selbstkritisch: „Gegen Herrsching und Giesen sind wir nicht in die Gänge gekommen. Wir haben in allen Elementen zu viele Fehler gemacht, das müssen wir abstellen und Konstanz entwickeln“, sagte der 29-Jährige mit Blick auf den Bundesligastart, zu dem der TSV am Sonntag (16 Uhr) zuhause wieder auf den Meister aus Berlin trifft.