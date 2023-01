Ernüchterung beim TSV Haching München

Von: Umberto Savignano

Auch in Lüneburg gab es für die Hachinger Löwen nichts zu holen: Zuspieler Eric Paduretu (l.) und Mittelblocker Sebastian Rösler. Ein Satzgewinn wäre durchaus drin gewesen © bro/A.

Trotz anfänglicher Führung in allen drei Sätzen unterlagen die Volleyballer des TSV Haching München bei der SVG Lüneburg glatt mit 0:3 (20:25, 18:25, 20:25).

„Wir haben vorher gewusst, dass Lüneburg noch stärker ist als letztes Jahr, dass sie zurecht in den Top 3 oder 4 stehen. Gerade zuhause sind sie saustark“, sah Hachings Mittelblocker Sebastian Rösler das Resultat zwar nüchtern, er räumte aber auch etwas Frust ein: „Wir hatten gute Ansätze, aber in jedem Satz hat uns eine Aufschlagserie des Gegners rausgebracht. Das ist ernüchternd.“

Gegenüber dem 1:3 gegen Herrsching hatte TSV-Coach Bogdan Tanase auf zwei Positionen umgestellt: Außenangreifer Quentin Zeller begann für Patrick Rupprecht, Eric Paduretu, der im Derby krankheitsbedingt kurzfristig ausgefallen war, startete als Zuspieler an Stelle von Marcell Mikuláss Koch. Und die Hachinger bestätigten vor 2150 Zuschauern in der neuen LKH Arena, die Rösler als „Megahalle“ bestaunte, ihren jüngsten Aufwärtstrend, der ihnen nicht nur gegen Herrsching, sondern auch davor gegen Düren einen Satzgewinn gegen ein Team mit Halbfinalambitionen beschert hatte: Im ersten Satz lagen die Löwen bis zum 13:13 stets ein bis zwei Punkte vorn, einerseits dank vieler Lüneburger Aufschlagfehler, aber auch aufgrund eines entschlossenen eigenen Auftritts. Dann aber wendete sich das Blatt schnell zu Gunsten der Norddeutschen. Philipp Schumann hatte Pech, weil er von einem Aufschlag, der eigentlich ins Aus gegangen wäre, trotz Ausweichmanöver am Bein getroffen wurde, danach rettete der TSV-Kapitän zwar einen Ball von der Tribüne, doch trotz der famosen Aktion ging der Ballwechsel noch verloren. Der nächste Hachinger Angriff landete im Aus, sodass Lüneburg plötzlich mit einem 16:13-Vorsprung in die technische Auszeit ging. Das ließ sich der Favorit nicht mehr nehmen, Jordan Ewert nutzte den ersten Satzball zum 25:20 für die Hausherren.

Die Löwen starteten jedoch in den zweiten Durchgang wieder furios. Der phasenweise sehr starke Zeller schloss einen spektakulären Ballwechsel mit der 9:5-Führung ab. Die hielt bis zum 15:14 aus TSV-Sicht, doch dann folgten, dank einer der von Rösler angesprochenen Aufschlagserien, in diesem Fall von SVG-Kapitän Joseph Worsley, sieben Lüneburger Punkte am Stück und wenig später das 25:18 mit dem zweiten Satzball durch den zum MVP gewählten Theo Mohwinkel.

Auch im dritten Abschnitt hielt das Tanase-Team anfangs wieder gut dagegen, lag zur ersten technischen Auszeit mit 8:7 vorne. Dies war dann aber auch die letzte Führung der Löwen, die gegen Ende zu wenig Durchschlagskraft im Angriff zeigten und nach dem durch Nationalspieler Lukas Maase verwandelten ersten Matchball zum 25:20 nach 75 Minuten diesmal trotz einer weiteren ordentlichen Vorstellung zu Röslers Enttäuschung ohne Teilerfolg blieben: „Schade, ein Satz wäre auf jeden Fall drin gewesen.“



TSV Haching München: Gumenjuk, Paduretu, Zeller, Rösler, Schumann, Krenkel, Chefai (L); Mikuláss Koch, Heiskanen, Günther, Rupprecht



