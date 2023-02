0:3 – Ersatzgeschwächte Hachinger Löwen gegen Grizzlys ohne Chance

Von: Umberto Savignano

Hachings Sebastian Rösler kann diesen Angriff nicht erfolgreich abschließen. © Robert Brouczek

TSV Haching München unterliegt gut aufgelegter Mannschaft aus Giesen deutlich.

Unterhaching – Die Hoffnungen auf einen Teilerfolg erfüllten sich für die Volleyballer des TSV Haching München diesmal nicht: Gegen die souverän auftretenden Helios Grizzlys Giesen unterlagen sie mit 0:3 (15:25, 19:25, 19:25). Die Hachinger gingen ersatzgeschwächt in die Partie. Der am Daumen verletzte Mittelblocker Daniel Günther stand zwar im Kader, kam für einen Einsatz aber noch nicht wirklich in Frage. Vor allem aber fiel Patrick Rupprecht wegen Krankheit kurzfristig aus. Ohne den 19-Jährigen standen aufgrund des kürzlichen Wechsels von Jere Heiskanen in die Niederlande mit Quentin Zeller und Florian Krenkel nur noch zwei gelernte Außenangreifer zur Verfügung, Variationsmöglichkeiten auf dieser Position fehlten also.

Und dann hatten die Löwen nicht nur mit einem fokussierten Gegner, sondern auch mit einigen Schiedsrichterentscheidungen zu kämpfen. Sportdirektor Mihai Paduretu machte seinem Unmut über den Unparteiischen Tobias Kilger (Erding) ungewohnt offen Luft: „Wir spielen hier als junges Team gegen eine gute Mannschaft, wollen Spaß haben und er gibt mehrere Entscheidungen gegen uns. Und das ist nicht zum ersten Mal bei ihm so.“ In der Summe ergaben all diese Faktoren einen ersten Durchgang, den die Gäste mühelos gewannen. TSV-Coach Bogdan Tanase nahm beim 0:4 die erste Auszeit, beim 6:13 die zweite. Danach verlief das Geschehen etwas ausgeglichener, am klaren 15:25, das Giesens Außenangreifer Francisco Javier Iribane Fernandez mit dem zweiten Satzball besiegelte, war aber nicht zu rütteln.

Der Start in den zweiten Abschnitt verhieß wieder nichts Gutes, doch die Hachinger bissen sich nach dem 1:5 mit einigen schönen Aktionen zurück ins Spiel, glichen zum 8:8 aus, gingen sogar 11:10 in Führung. Dann aber riss der Faden wieder, mit dem 12:17 war dieser Durchgang ebenfalls vorzeitig entschieden. Der erste Satzball, den Augusto Renato Colito zum 19:25 verwandelte, war nur noch Formsache. Auch danach kämpften die Löwen engagiert weiter, dem guten Rupprecht-Ersatz Florian Krenkel gelang mit einem starken Block sogar der 8:8-Ausgleich, aber am Ende setzte sich Giesen nach einem Aufschlagfehler von Juro Petrusic beim zweiten Matchball erneut mit 19:25 durch.

„Giesen hat gut gespielt. Sie haben da viel Druck auf uns gemacht“, zollte Tanase dem Gegner Anerkennung. Dass die Gäste in Bestbesetzung antraten, freute Hachings Trainer: „Es ist gut, dass alle Mannschaften mit der besten Aufstellung gegen uns anfangen. Das zeigt den Respekt, den wir in Deutschland inzwischen genießen.“ Auch Florian Krenkel lobte den Gegner: „Giesen ist die beste Mannschaft in dieser Zwischenrunde und sie haben auch noch einen guten Tag erwischt“, sagte der Außenangreifer. „Wir hatten zwar gute Phasen, aber es war nicht unser bestes Spiel. Als Mannschaft sind wir schon enttäuscht.“ UMBERTO SAVIGNANO

TSV Haching München: Paduretu, Krenkel, Rösler, Schumann, Zeller, Gehringer, Chefai; Petrusic, Mikuláss Koch, Gumenjuk