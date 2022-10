Ersatzgeschwächte Oberhachinger Tropics spielen sich in einen wahren Rausch

Von: Harald Hettich

BASKETBALL – 2. LIGA PRO B TSV Oberhaching übernimmt nach 91:84-Sieg in Ludwigsburg die Tabellenführung.

Oberhaching – Am Ende waren sie fast zu müde zum Jubel nach dieser tollen Energieleistung. Mit nur ganz kurzer Rotation von sieben einsatzfähigen Basketballern feierten die Oberhachinger Tropics einen hoch verdienten 91:84 (49:35)- Auswärtssieg bei den Porsche BBA Ludwigsburg. Damit sind die Tropics ganz oben in der 2. Liga Pro B. Nach weitgehend souverän gestalteten drei Vierteln zu Beginn musste die ersatzgeschwächte Kyberg-Truppe im letzten Abschnitt noch einmal kämpfen, um sich den Lohn der Mühen abzuholen. Nach dem vierten Sieg im vierten Spiel konnten die Gelbhemden zum ersten Mal in ihrer ProB-Geschichte auch die Tabellenführung im Unterbau der Zweiten Basketball-Bundesliga übernehmen.

Es sollte ein Start- und Zielsieg werden in Baden-Württemberg. Fynn Fischer setzte zunächst vorrangig die Punkteakzente beim TSV Dippold überzeugte in seiner Wechsel-Rolle unterschiedlicher Position und als vollwertiger Ersatz des verletzungsbedingt fehlenden Peter Zeis. Weil aber auch Hartmann auf Schwabenseite gefährlich blieb und final fünf weitere Punkte durch die Reuse schleuste, fiel die Tropics-Führung beim 19:18 nach dem ersten Viertel knapp aus. Bärenstark geriet der Auftritt der Oberbayern dann im Mittelteil der Partie. Einen 7:0-Run der Oberhachinger zum zwischenzeitlichen 25:32 modellierte der erneut überragende Omari Knox Mitte des zweiten Abschnittes im Alleingang. Gegen weiterhin kämpferische wie spielstarke Ludwigsburger steckten in der Folge aber vor allem auch Philipp Bode mit glänzenden Momenten vorne wie hinten, Moritz Noeres mit bereits gewohnt sicherem Wurfarm und der omnipräsent kämpferische Dippold den Erfolgsclaim der Gäste ab. Doch es war erneut US-Boy Knox vorbehalten, mit einem 6-Punkte-Sweep die 14 Punkte Halbzeitführung festzuzurren.

Im dritten Viertel setzte es erste Schreckmomente. Neben dem überragenden Hartmann kamen jetzt auch die Powershooter Johannes Patrick (16 / 5), Mikey de Sousa (15 /10) und Nico Mojica (14 /7/5) besser in die Partie und offenbarten ihr Großtalent. Als es beim 56:49 in den ersten Minuten von Halbzeit zwei erstmals wieder enger wurde, zeigte sich der Charakter der Matic-Jungs. Abgeklärt zauberte Noeres einen Dreier aus den Tiefen des Raums in den Korb. Danach war der wie im Rausch spielende Knox wieder zur Stelle und sorgte mit neun Punkten binnen weniger Minuten beim 52:68 zum Ende des 3. Abschnitts vermeintlich für die Vorentscheidung. Doch es sollte noch einmal durchaus spannend werden. Langsam, aber sicher mussten die Tropics ihrem kurzen Personal-Tableau Tribut zollen. Die Spannung gipfelte beim 75:80 drei Minuten vor der Schlusssirene. Doch näher sollte Ludwigsburg nicht mehr heranrücken. Fynn Fischer, der lange Zeit wegen einer Foulproblematik auf der Bank zugebracht hatte, kam ausgeruht zurück und erzielte beim 86:79 vorentscheidende Zähler. Knox, Noeres und Dippold besorgten in der Schlusssequenz den Rest. „Ich bin nur noch stolz auf diese Mannschaft“, bekannte ein ungewohnt überschwänglicher Mario Matic nach dieser Klasseleistung seiner „Rumpf“-Truppe. „Wie sie völlig ausgelaugt den Vorsprung auch im vierten Viertel bewahrt haben, das verlangt meinen ganzen Respekt.“ HARALD HETTICH