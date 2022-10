ERSC Ottobrunn: Eine Niederlage, die Mut macht

Von: Harald Hettich

Der ERSC Ottobrunn mit Trainer Petr Vorisek muss sich als Aufsteiger erst noch in die Landesliga einfinden. © Robert Gasser

EISHOCKEY-LANDESLIGA: ERSCO zeigt bei der 3:4-Heimniederlage gegen Fürstenfeldbruck eine ansprechende Leistung.

Ottobrunn – Am Ende hat es für Aufsteiger ERSC Ottobrunn bei seiner Heimpremiere in der Landesliga nicht sollen sein mit den ersten Punkten. Denkbar knapp unterlagen die Schützlinge von Petr Vorisek im von reichlich Herbstnebel verhangenen und dennoch mit gut einhundert Zuschauern besetzten Eisstadion am Haidgraben dem EV Fürstenfeldbruck mit 3:4 (2:1/0:1/1:2) Toren.

Doch spielerische Fortschritte waren nach dem 2:10 in der Vorwoche in Waldkirchen auf eigenem Eis deutlich feststellbar. Dabei hinterließ der slowakische Flügelflitzer David Hornak nicht nur wegen zweier Einstandstreffer für seine neuen Farben einen glänzenden Eindruck. Doch ohne die drei kurzfristig erkrankten Akteure Feilmeier, Wallek und Pfaffinger mussten die Ottobrunner ihre Reihen kräftig durchwürfeln. „Diese Niederlage tut natürlich weh“, gestand Ottobrunns spielender Manager Georg Critharellis unumwunden. „Doch auf der gezeigten Leistung können wir durchaus aufbauen – die Saison ist ja noch lang.“

Vom neuen „Legionär“ in der eigenen Paradereihe zeigte sich der ERSCO-Macher angetan. „David hat viel frischen Wind reingebracht“.

In der Tat: Keine Minute war gespielt, da zappelte die schwarze Hartgummischeibe bereits im Fürstenfeldbrucker Gehäuse. Nach Zuspiel von Adrian Huber und einem klugen Finalpass seines Sturmpartners Markus Hulm veredelte David Hornak die schöne Kombination zum ganz frühen und umjubelten 1:0 der Platzherren. Auch in der Folge hatte der engagiert auftretende Neuling mehr von der Partie. Als in der 6. Minute Hornak den Spieß umdrehte und Markus Hulm in Zentralposition vor dem Tor der Amperstädter bediente, zögerte der Center keine Millisekunde und netzte trocken zum 2:0 ein.

Zarte Hoffnungen in Richtung einer ersten kleinen Saisonüberraschung keimten. Doch die Brucker waren jetzt wach und schlugen postwendend zurück. Dabei zeigte sich, welch starken Legionär auch die favorisierten Gäste in ihren Reihen hatten. Der Tscheche Michal Telesz ließ Ottobrunns Goalie Severin Dürr bei seinem Klasse-Move nach Zuspiel von Ravensberg keine Chance (7.). Beide Mannschaften erarbeiteten sich vor der ersten Pause noch einige Chancen. Doch der ERSCO ging mit der knappen aber verdienten Führung in die Drittelpause. Verteiltes Spiel auch zu Beginn des Schlussabschnittes. Doch in der 27. Minute kurvte Schreckgespenst Telesz erneut in die Torraum-Zone der Ottobrunner. Sein Landsmann Kresimir Schildgabel bot den finalen Assist für den Telesz-Schlagschuss zum Ausgleich der Gäste. Ottobrunn forcierte seinerseits wütende Angriffe. Doch in einer insgesamt sehr fairen Partie sammelten die heimischen Eisflitzer im Mittelabschnitt etwas zu viele Strafzeiten.

Mit dem Unentschieden gingen beide Teams erneut in die Kabine. Die Entscheidung musste im Schlussabschnitt fallen. Und hier schlug das Pendel zunächst wieder auf die ERSCO-Seite aus. Hornak und Hulm hatten sich als Eis-Pärchen offenbar gefunden. Der neue Slowake münzte in bestechender Schlittschuhmanier einen weiteren feinen Pass von Hulm zur neuerlichen Führung um (43.). Als Ottobrunn nach einer weiteren Strafzeit gerade wieder vollzählig war, erweckte Telesz den Aufsteiger erneut und nach Pass von Steidle aus süßen Träumen. Fast zehn Minuten duellierten sich die beiden Teams dann im Streben um ein vorentscheidendes Tor vergebens.

Als vieles bereits auf eine Overtime und damit zumindest den ersten Landesliga-Punkt der Ottobrunner deutete, war Brucks Nachwuchshoffnung Julian Behmer schon in der Ottobrunner Gegenwart zur Stelle. Seinem coolen Treffer zum 4:3-Endstand mussten die Ottobrunner eine Antwort schuldig bleiben. „Wir waren in den entscheidenden Momenten nicht abgebrüht genug, haben vorne unsere Chancen nicht gemacht und hinten Geschenke verteilt“, blieb Critharellis nichts an Eigenkritik schuldig. Dennoch sahen die Fans eine Leistung, mit der einem auch vor dem anstehenden Doppelheimspielwochenende gegen Vilshofen und Bayreuth nicht bange sein muss. Der Eindruck verfestigte sich im Ottobrunner Nebel. Dieses Team kann auch in der Landesliga eine ordentliche Rolle spielen und wird aus seinen Aufsteiger-Fehlern lernen. HARALD HETTICH