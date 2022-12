ERSC Ottobrunn: Fulminanter Energieschub sorgt für Hoffnung am Haidgraben

Von: Harald Hettich

Ottobrunn – Eine Niederlage, die Mut macht. Zwar verloren die Eishockey-Cracks des ERSC Ottobrunn in der Landesliga Süd auch ihr vorletztes Match des Grunddurchgangs gegen die Wanderers Germering am Ende unglücklich und hauchdünn mit 5:6 (0:4/0:2/5:0). Doch was Mut machte im Derby gegen den Tabellendritten und Teilnehmer an den im Januar beginnenden Meisterplayoffs, war der Umstand, dass zwischen dem Spitzenteam dem Underdog vom Haidgraben über weite Strecken der Partie am Haidgraben keinerlei Leistungsgefälle erkennbar war.

Hätte der ERSCO das erste Drittel beim Blaulichttag mit freiem Eintritt für Rettungs- und Sicherheitskräfte vor den knapp 200 Zuschauern am Haidgraben nicht komplett verschlafen, wäre ein Sieg durchaus möglich gewesen. Am Ende siegte der Favorit und grämte sich der Außenseiter nicht. Aus gutem Grund: Zum einen finden die Punkte keinen Eingang in die getrennten Saisonfinalphasen der beiden Teams. Zum anderen können die Haidgraben-Puckjäger aus ihrer zeitweise starken Vorstellung Mut schöpfen für die wesentlichen Aufgaben beim Thema Klassenerhalt im neuen Jahr.

Zum Mut schöpfen freilich ganz und gar nicht geeignet war das erste, am Ende über den Ausgang letztlich vorentscheidende erste Drittel. Im Startabschnitt fand das Ensemble von Heimtrainer Patrick Gerber kaum Zugriff auf die spielfreudigen Gäste. Die Wanderers, zuletzt selbst einige Male herb zurechtgestutzt in der spielstarken Landesliga, hatten viel Kufenlust mitgebracht nach Ottobrunn. Es war der überragende Akteur der Gäste, der den Trefferreigen einleitete. Konstantin Kolb erzielte nicht nur den ersten Germeringer Treffer (3.). Der Center sollte auch an allen weiteren Toren der Germeringer beteiligt sein. Zusammen mit Winkler leitete er tolle Vorarbeit zum 0:2 (6.). Als Dorfner auf erneut sehenswerte Kolb-Zuarbeit zum 0:3 (12.) eintütete, drohte sich Langeweile auszubreiten. Doch es sollte für anfangs viel zu passive Gastgeber noch dicker kommen. Noch vor der Drittelpause markierte Reichl das 0:4 – und Kolb war wieder mit der Vorlagenkelle zur Stelle.

Die deutlichen Pausenworte von ERSCO-Chefcoach Patrick Gerber schienen zunächst auch im Mittelabschnitt kaum zu fruchten. Sturm traf und Kolb, wer sonst, assistierte beim 0:5 in Minute 23. Allmählich gewannen die Ottobrunner zwar dann an Zugriff, mussten das volle halbe Dutzend an Gegentreffern knapp eine Spielviertelstunde doch abnicken. Der omnipräsente Kolb schlug dieses Mal wieder selber zu, nachdem Fischer ihm die Scheibe servierte. Ottobrunn tauschte den Keeper. Aber sowohl am Stammgoalie Severin Dürr wie am später eingesetzten Severin Cesak lags nicht. Die beiden parierten unisono in Serie prächtig und bewahrten das Heimteam vor Schlimmerem.

Doch beim ERSCO vollzog sich mit Beginn des Schlussdrittels ein Energiewandel. Plötzlich lief der Puck beim Aufsteiger flüssig durch die Reihen. Bereits nach zwei Minuten im Schlussabschnitt veredelte Xaver Magg eine Passstafette über Max Pröls und Maurice Schiemenz zum ersten Treffer. Endlich meldete sich auch Legionär-Rückkehrer Adam Kofron zählbar zu Wort. Sein 2:6 (45.) auf Zuspiel des spielenden Managers Georg Critharellis sorgte für noch bessere Laune aber noch keinen echten Glauben an den Umschwung. Doch als Andreas Huber und erneut Kofron per Doppelschlag einer Minute (48.) auf 4:6 verkürzten, keimte Hoffnung auf. Das Spiel wogte nun hin und her. Doch es dauerte bis zur 58. Minute, ehe Critharellis eine Vorarbeit von Pröls und Lukas Pfaffinger zum Anschlusstreffer in die Germeringer Maschen jagte. Die Ottobrunner versuchten in den Schlusssequenzen alles und tauchten anstelle des Goalies mit sechstem Feldspieler vor dem Germeringer Tor auf. Der Ausgleich blieb ihnen dennoch verwehrt. „Wir sind leider erst im zweiten Drittel aufgewacht“, ärgerte sich Gerber. hinterher. „Stolz bin ich dennoch auf die Aufholjagd meiner Mannschaft“. Besonders im letzten Drittel habe seine Truppe ihr wahres Leistungsvermögen angedeutet. „Das macht Hoffnung für die Playdowns“, betonte Gerber. Vorher geht es in einem weiteren, ergebnistechnisch eher unbedeutenden und finalen Match des Grunddurchgangs am kommenden Freitag ab 20.15 Uhr gegen den Tabellenzweiten aus Dingolfing.

ERSCO – Wanderers Germering 5:6 (0:4/0:2/5:0)

Strafminuten: 20:22; Zuschauer: ca. 200