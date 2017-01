ERSC Ottobrunn kassiert bei 4:6-Niederlage 70 Strafminuten

Eishockey – Bezirksliga Süd

Ottobrunn – Selten waren die Ottobrunner Puckjäger in der Vergangenheit so nahe an einem Derby-Erfolg beim ESC Holzkirchen. Doch auch diesmal hatten die Männer aus dem Landkreis Miesbach beim 6:4 (2:2 / 0:1 /4:1) die Nase dank eines starken Schlussspurts im letzten Abschnitt wieder vorne.

Allerdings geriet das Spielgeschehen phasenweise fast ins Hintertreffen der Betrachtung. Denn die beiden Gastschiedsrichter aus Österreich sorgten vor rund 130 Zuschauern im Hubertusstadion für fast noch aufregendere Zahlenspiele. In einer über weite Strecken sehr fairen Derbypartie verhängten die Unparteiischen insgesamt stolze 70 Strafminuten.

Vor allem im Schlussabschnitt mussten die häufiger personell dezimierten Gäste aus Ottobrunn diesem Umstand Tribut zollen. Holzkirchen drehte in längeren Überzahlphasen die Partie im Schlussabschnitt. Ärgerlich für die ERSCO-Eishackler, die auf fremdem Eis mit einer tollen kämpferischen Moral und auch starken Spielkombinationen aufgewartet hatten und dem Favoriten aus Holzkirchen das Leben auf der Eisbahn unter freiem Himmel zuvor sehr schwer gemacht hatten.

„Ich habe noch kein Spiel des ERSCO mit so vielen Strafzeiten und ohne Disziplinarstrafen erlebt. Das ist ein Unding.“ Ottobrunns Teammanager Winni Schäffer war über die Leistung der Referees merklich erbost.

Kein Wunder, denn die sportliche Leistung wie die taktische Disziplin seiner Mannen ließen in Holzkirchen ein erfolgreicheres Abschneiden durchaus möglich erscheinen. Zweimal ging das ERSCO-Team im Startabschnitt in Führung – zweimal glichen die Gastgeber aus. Nach gefühlvollem Zuspiel von Kapitän Feicht hatte Torjäger Ferron Ottobrunn fulminant in Führung geschossen. Das zwischenzeitliche 2:1 besorgte Grüzmann. Spannend geriet die ausgeglichene Partie im Mitteldrittel, das die Gäste durch einen erneuten Ferron-Hammer knapp für sich entschieden. Im letzten Drittel freilich folgte eine wahre Orgie an Zwei-Minuten-Strafen, die vor allem die stärker betroffenen Schützlinge von Trainer Marcel Breil aus dem Konzept brachte. Holzkirchen nutzte diesen Umstand zu Dauerdruck und vier entscheidenden Treffern. Feicht konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

Die aufstiegswilligen Holzkirchner schlossen durch den Sieg bis auf einen Punkt zur Spitze auf. Ottobrunn bleibt mit 6:9 Siegen Siebter. Harald Hettich

Statistik/Tore ERSC Ottobrunn: 0:1 / 2:3 Ferron (6./32.), 1:2 Grüzmann (7.), 6:4 Feicht (60.). Zuschauer: 130 Strafminuten: 28 Holzkirchen - 42 ERSCO.

Harald Hettich