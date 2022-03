ERSC Ottobrunn kassiert 1:8-Klatsche

Von: Harald Hettich

Ottobrunn – Es war bislang eine Saison der serienweisen Höhenflüge beim ERSC OttobrunnO. Vor einer Woche hatten die Ottobrunner ungeschlagen den Landesliga-Aufstieg perfekt gemacht. Die folgende Finalserie um die Bayerische Bezirksligameisterschaft sollte nur noch das reine Kürprogramm der sportlichen Überflieger aus dem Landkreis darstellen. Doch das erste Spiel endete ernüchternd:

Dass die Mannschaft von Aufstiegstrainer Petr Vorisek lange in Sack und Asche gehen, ist aber angesichts der immer noch guten Gemütslage der Ottobrunner nicht zu vermuten. „Sonthofen war heute mindestens eine Klasse besser als wir – da muss man ehrlich sein!“ Georg Critharellis ist als eisenharter Verteidiger am Haidgraben ebenso bekannt wie in Personalunion auch als höchst kompetenter Technischer Leiter. „Wir haben vor allem das erste Drittel vollkommen verschlafen“, beurteilte Critharellis die ersten 20 Minuten. „Das werden wir uns in der Landesliga überhaupt nicht leisten können“, gab er schon mal einen zukunftsträchtigen Denkanstoß.

Blutleere Vorstellung

Wer die vergleichsweise blutleere Vorstellung der Oberbayern im ersten Abschnitt auf dem eigens eingerichteten Sonthofener Livestream miterlebt hatte, konnte diese Einschätzung wie die mitgereisten, ob erster Eindrücke enttäuschten Ottobrunner Fans unter den 500 Zuschauern im altehrwürdigen Sonthofener Eisstadion nur bestätigen. Es fehlte jeder Zugriff auf Seiten der Gäste. Technisch, taktisch und vor allem von der Spielgeschwindigkeit her waren die Gastgeber die von Critharellis angesprochene KIasse besser und reifer. Logische Folge war eine Trefferflut zum 5:0 im ersten Drittel. Hauptverantwortlich zwei hoch veranlagte Akteure: Der frühere tschechische Erstliga-Liga-Profi Ondrej Havlicek sowie der erst 18 Jahre alte frühere Augsburger Nachwuchs-Bundesliga-Akteur David Mische erzielten je zwei Treffer für die Gastgeber. Das fünfte Tor bis zum ersten aus Ottobrunner Sicht bitteren Pausentee besorgte Alexander Henkel.

Die Vorstellung der Gäste kann dem bekannt akribischen Ottobrunner Coach Petr Vorisek nicht gefallen haben und die Tonalität seiner Ansprache in den Katakomben kann man sich lebhaft vorstellen. Es spricht aber insgesamt für den in einer langen Erfolgssaison gewachsenen ERSCO-Spirit, dass sich das Team seinem sportlichen Schicksal nicht ergab. Vom ersten Bully im zweiten Abschnitt an agierten die Ottobrunner griffiger und aggressiver. In einer über weite Strecken sehr fairen Partie ballten sich intensive Momente gerade im intensiven Mittelabschnitt. Zwar hatte der filigrane wie schlittschuhtechnisch erstaunlich versierte Mische mit dem 6:0 erneut das erste Argument auf die Seite der Sonthofener platziert. Doch die vermehrten und jetzt deutlich intensivierten Ottobrunner Bemühungen mündeten in den Ehrentreffer. Adrian Huber veredelte eine Coproduktion von Louis Schrimer und Theo Wallek. Nicht die erste Ottobrunner Reihe hatte den Torerfolg generiert. Zwei U-20-Akteure aus dem wegweisenden Nachwuchsmodell des ERSCO zeichneten für das einzige, aber dennoch beachtenswerte Erfolgs-Momentum dieses Abends verantwortlich.

Apropos erste Reihe: Eher bitter verlief der Abend für den Ottobrunner Top-Shooter der Saison. Adam Kofron musste gegen Ende des Abschnitts nach einem Kniecheck seines tschechischen Lanzmannes Matyas Stransky verletzt vom Eis.

Eher zur Nebensache geriet der finale Spielablauf. Der tschechische Spielertrainer der Sonthofener, Vladimir Kames, traf im Mitteldrittel noch zum 7:1. Sonthofens wendiger Flügel Denis Adebahr besorgte im ansonsten ereignisarmen Schlussabschnitt den Endstand.

ERC Sonthofen – ERSC Ottobrunn 8:1 (5:0/2:1/1:0)

Zuschauer: 500 Strafminuten: 9+ 20 (Spieldauer Stransky) /12