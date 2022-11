ERSC Ottobrunn: Mit neuem Trainer in den Abstiegskampf

Von Harald Hettich schließen

Eishockey-Landesliga: Patrick Gerber soll am Haidgraben für den Umschwung sorgen.

Ottobrunn – Nach dem Trainerwechsel (wir berichteten) steht Eishockey-Landesligist ERSC Ottobrunn vor einem ebenso interessanten wie schwierigen Doppelspieltag. Am heutigen Freitag empfangen die Ottobrunner um 20.15 Uhr den VER Selb, am Sonntag müssen sie um 17.15 Uhr beim ESC Vilshofen ran.

Nach der Trennung von Petr Vorisek (im gegenseitigen Einvernehmen, wie der ERSCO betont) sollen jetzt wieder Erfolge her. Neuer Chefcoach wird mit sofortiger Wirkung der frühere Bayernligaspieler Patrick Gerber. Neben seinem Wirken beim ERSCO schnürte er jahrelang die Schlittschuh für regionale Traditionsvereine wie Erding, Pfaffenhofen oder Miesbach. Einen Trainer-Talentnachweis erbrachte er bereits im vergangenen Jahr als Coach der U9 mit regelmäßigen Siegen auch gegen namhafte Altersklassen-Gegner wie Garmisch oder Reichersbeuern. Aktuell trainiert Gerber die U11, in der sein Sohn dem Puck nachjagt. Dennis Rada als aktueller U17-Trainer wird Gerber bei seiner anspruchsvollen neuen Aufgabe zur Seite stehen.

„Es gibt jetzt keine Ausreden mehr für manche Spieler“, ließ es Critharellis an Deutlichkeit bei der neuen Stoßrichtung nicht missen. „Wer nicht mitzieht, der fliegt“, beruft er sich noch klarer auf die klare Übereinkunft auch innerhalb der Abteilungsleitung. „Oberstes Ziel bleibt der Klassenerhalt - alles ist noch möglich.“ Zur Not werde man künftig auch mit mehr Spielern aus dem Nachwuchsbereich auflaufen.

Sechs meist haushohe Niederlagen setzte es zuletzt in Serie, somit ist der ERSCO in der Landesliga-Tabelle Vorletzter. Die Momentaufnahme beim Aufsteiger ERSC Ottobrunn vor einem weiteren schwierigen Doppelspieltag am Wochenende gerät bei 2:8 Siegen insgesamt schmerzhaft und der Trainerwechsel kam wenig überraschend. „Am Wochenende muss gepunktet werden, egal wie“, fordert Critharellis. Die Kräfteverhältnisse in der Liga sind freilich spürbar ungleich verteilt. Während sich Ottobrunn mit einem einzigen Kontingentspieler bescheidet, warten Teams wie der kommende Heimgegner VER Selb (Freitag, 20.15 Uhr, Eisstadion am Haidgraben) mitunter mit einem halben Dutzend an meist tschechischen Legionären auf. Beim 1:11 im Hinspiel wurde der etatbedingte Leistungsunterschied zwar mehr als deutlich. Aber auch beim Gastspiel in Oberfranken hatten die Landkreis-Puckjäger viele Ausfälle zu beklagen. „Das wird am Freitag anders sein – wir können wahrscheinlich annährend in Bestbesetzung antre, verrät Critharellis.

Mit dem Schwung des reinigenden Dialogs im Rücken peilt man beim ERSCO eine Überraschung an. Eine zweite könnte am Sonntag folgen. Denn mit dem ESC Vilshofen hat man im Hinspiel zuhause beim 7:0 schöne Erfahrungen gemacht. Allerdings: Auch Vilshofen trat bei weitem nicht in Bestbesetzung an und hatte wegen Eisproblemen zuhause auch nur eine kurze Vorbereitungszeit auf Eis hinter sich. „Die werden in Vilshofen am Sonntag ganz anders auflaufen und spielen“, sieht Critharellis den überraschend hohen Hinspielsieg seines Teams nicht als Maßstab. Zwar ist Vilshofen mit fünf Punkten und damit einem Zähler weniger als Ottobrunn noch Letzter – hat aber auch drei Partien weniger ausgetragen. Beim 7:6 nach Penalty gegen Selb in der Vorwoche unterstrichen die „Wölfe“ aus Niederbayern aufsteigende Form.

Ein Vorteil zugunsten der Gäste aus Oberbayern könnte aber die Belastung am Wochenende sein. Denn Vilshofen muss an den drei Tagen von Freitag bis Sonntag dreimal ran und viel reisen (nach Fürstenfeldbruck im Süden und Selb im Norden – bevor es zuhause gegen den ERSCO geht). Allzu große Vorteile ob der Mehrbelastung beim Gegner rechnet sich Critharellis aber nicht aus. „Die werden sich ihre Kräfte je nach Gegner einteilen und vor allem gegen uns wichtige Punkte für die Abstiegsrunde sichern wollen.“

Positiver könnte da der Umstand wiegen, dass mit Goalie Severin Dürr und Sturmführer Tobias Feilmeier voraussichtlich zwei Eckpfeiler wieder zur Verfügung stehen. Und ein neues Duo an der Bande. HARALD HETTICH

