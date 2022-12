ERSC Ottobrunn muss endlich punkten

Hofft auf seine ersten Punkte: ERSCO-Coach Patrick Gerber. © ERSCO

Ottobrunn – „Es müssen jetzt endlich wieder Punkte her“, fordert der Sportliche Leiter Georg Critharellis nach der neuerlichen Doppelpleite des Eishockey-Landessliga-Letzten ERSC Ottobrunn vom vergangenen Wochenende.

Mit dem alten und neuen Highscore-Center Adam Kofron erhofft man sich am Haidgraben bald schon Zählbares. Am heutigen Freitag gastiert der Tabellenletzte (2:10 Siege) beim Tabellensechsten EV Fürstenfeldbruck (4:8 Erfolge) zum wichtigen Derby zweier potenzieller Abstiegsrunden-Kontrahenten (19.15 Uhr, Amper-Oase Fürstenfeldbruck an der Klosterstraße).

Bei der unglücklichen 3:4-Niederlage am Haidgaben im Hinspiel zeigten die ERSCOs auf, dass gegen die Amperstädter durchaus Chancen bestehen. Zuletzt hatte Bruck allerdings bei seinem 6:3 gegen Ottobrunns jüngsten Gegner Vilshofen ordentliche Form bewiesen. Am Sonntag dürfte die Aufgabe für die Gerber-Jungs allerdings beim Gastspiel des ESV Waldkirchen (18.45 Uhr, Haidgraben) noch etwas schwerer werden. Mit zwei Siegen zuletzt – darunter einem 5:4-Achtungserfolg bei Spitzenteam Germering – festigten die Niederbayern (6:4 Siege) ihre Playoffambitionen. Es wird für die Ottobrunner wichtig sein, die treffsichere Tschechen-Reihe mit Parisek, Ronske und Sulcik (7 Tore beim 2:10 des ERSCO im Hinspiel) besser zu kontrollieren. „Konzentrierter in der Abwehr und endlich abgezockter vor dem gegnerischen Tor werden“. lauten die klare Forderungen des Ottobrunner Sportchefs Critharellis, HARALD HETTICH