ERSC Ottobrunn: Punkten für mögliche Abstiegsrunde

Von: Harald Hettich

Teilen

ERSC Ottobrunn steht vor zwei richtungsweisenden Spielen

Ottobrunn – An diesem Wochenende stehen für Eishockey-Landesligaaufsteiger ERSC Ottobrunn zwei richtungsweisende Partien im Kampf um den Klassenerhalt an. Gegen die punktegleichen Teams des EV Moosburg (Bully am Freitag ab 20.15 Uhr, Eisstadion am Haidgraben) und am Sonntag (17 Uhr) bei der VER Selb geht es im Hauptdurchgang erstmals gegen potenzielle Konkurrenz in der Abstiegsrunde. „Klar ist, dass das zwei echte Sechs-Punkte-Partien sind, weil man ja die Zähler gegen die direkten Konkurrenten in die Abstiegsrunde mitnimmt“, sagt Ottobrunns Sportlicher Leiter Georg Critharellis. Auf Augenhöhe dürften beide Gegner sein. Mit sechs Punkten gehen alle drei Teams punktegleich ins Wochenende – wobei der ERSCO seine Zähler aus erst sieben Partien und damit weniger Matches als Moosburg (8) und Selb (9) sammelte. „Wir müssen nach der sehr ordentlichen Leistung trotz des 0:4 bei Aufstiegsfavorit Dingolfing am letzten Sonntag jetzt gegen Moosburg unbedingt die Punkte holen“, betont Critharellis.

Auf der Leistung in Niederbayern könne man aufbauen. „Aber wir müssen an unserer Abschlussschwäche arbeiten“, so der ERSCO-Macher. Während die Ottobrunner vor der wichtigen Partie am Haidgraben noch um ihren zuletzt angeschlagen fehlenden Sturmtank Tobias Feilmeier zittern, reisen auch die Isarstädter mit Sorgen an. Denn der kanadische Topscorer der Moosburger, Jeremy Laframboise, verabschiedete sich aus „persönlichen Gründen“ bereits nach wenigen Partien wieder gen Heimat. Froh sein kann man bei den Ottobrunnern, nicht gegen den Mann an der Moosburger Bande spielen zu müssen. Benoit Doucet hat mit über 200 Treffern in der DEL für Düsseldorf und Landshut immer noch einen klangvollen Namen. Heute ist der inzwischen 60-jährige für die taktische Ausrichtung der Männer aus der Region Freising verantwortlich. Schließlich will der einstige Bayerische Vizemeister (1991) nach früheren Jahren in der Oberliga langfristig wieder nach oben.. Noch schillernder ist der Name des zweiten Wochenendgegners VER Selb. Viele Titel die „Wölfe“) mit je zwei Oberliga- und Regionalligameisterschaften. Größter Erfolg der Vereinsgeschichte war der Erstliga-Aufstieg 1994. Seit 2021 spielt die erste Mannschaft der Oberfranken nach vielen Nackenschlägen und der Insolvenz Anfang der 2000er Jahre wieder zweitklassig. Die „1b“ in der Landesliga ist ein spannender Mix aus erfahrenen Haudegen und jungen Talenten. Das zeigt schon der Blick auf die einzigen beiden Legionäre und Kontingentspieler im Team von Cheftrainer David Hördler: In der Abwehr zieht der bereits 49-jährige Tscheche Richard Kala seine Kreise. Vorne kurvt sein Landsmann Thomas Bilek durch die gegnerischen Abwehrreihen. hh