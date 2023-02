ERSC Ottobrunn schafft Klassenerhalt

Von: Harald Hettich

Eine Saison mit Höhen und Tiefen hat für den ERSC Ottobrunn (hier Thomas Zorn) ein versöhnliches Ende genommen. © Robert Brouczek

Fulminanter Endspurt endet mit dem entscheidenden Doppelsieg.

Ottobrunn – Die wackeren Eishackler des ERSC Ottobrunn haben es geschafft: Durch einen Doppelerfolg am abschließenden Heimspielwochenende per energisch herausgearbeitetem 2:1 nach Verlängerung (0:0/0:0/1:1/1:0) im Dauerregenhärtetest gegen Direktkonkurrent SC Forst am Freitag und fulminantem 7:2 (5:0/1:1/1:1) gegen den EV Pfronten 48 Stunden später rettete sich der Aufsteiger aus dem Landkreis am letzten Spieltag der Abstiegsrunde. Weil Ottobrunn mit 23 Punkten noch auf den drittletzten Tabellenplatz kletterte, müssen nun der SC Forst (21) und die am Sonntag im Parallelspiel vor eigener Kulisse gegen Vilshofen 3:5 unterlegene SG Schliersee-Miesbach (20) ins Playdown um noch einen Landesliga-Platz für die kommende Spielzeit. Am Haidgraben kann man die Planungen für eine weitere Landesliga-Saison starten.

Die wichtige Grundlage zur Rettung für den ERSCO war das in mehrerlei Hinsicht denkwürdige Freitagsmatch gegen Forst. Dauerregen prasselte im dieses Mal besonders ungemütlichen Freieis-Stadion am Haidgraben über weite Strecken auf die Akteure und auf das tapfer ausharrende, 150-köpfige Publikum nieder. An Eishockey im üblichen Sinne war kaum zu denken. Dazu mussten die Anhänger beider Teams lange auf Torerfolge ihrer Kufenkünstler warten. Denn die beiden Goalies Severin Dürr beim Heimteam und Andreas Scholz auf Seiten der Pfaffenwinkler erwischten echte Sahnetage.

So prallte die spielerische Überlegenheit der Gastgeber lange an den Schonern, am Helm und der üppigen Verkleidung des ausgezeichneten Forster Schlussmannes ab. Schlimmer noch: Nach dem 0:1 der Gäste durch Grundner tief im dritten Viertel (47.) drohte endgültige das Playdown. Doch die Truppe von Heimtrainer Patrick Gerber kämpfte unverdrossen gegen die Wetterunbilden und den emsigen Gegner. Sie wurden doppelt belohnt. Nach dem 1:1 durch Tobias Feilmeier (Assists: Kofron und Krumbiegel) markierte Tschechen-Import Adam Kofron in Overtime den so wichtigen zweiten Treffer zum zweiten Punkt.

Die Ausgangslage für Sonntag war klar. Im vermeintlichen Wettschießen gegen die punktegleichen Schlierseer musste gegen Pfronten vor erneut 150 Zuschauern ein Dreier mit möglichst vielen Treffern her. Der ERSCO erwischte einen Start nach Maß. Bis zur 11. Minute hatten Kofron (2) und Ferron eine 3:0-Führung hingelegt. Entnervt nahm Gäste-Coach Michael Bielefeld eine lautstark absolvierte Auszeit. „Daran und an den vielen Strafzeiten Pfrontens konnte man erkennen, dass die nichts abschenkten, obwohl es für sie um nichts mehr ging“, so ERSCO-Teammanager Georg Critharellis. Doch Ottobrunn traf weiter. Feilmeier und Max Pröls erhöhten bis zur ersten Pause vorentscheidend auf 5:0 (19./20.). Danach stemmten sich die Hausherren gekonnt gegen wütend anrennende Allgäuer Gäste. Erneut Kofron im Duett mit „Ami“ Casey Noyes beim 6:0 (31.) und Adrian Huber beim 7:2 nach Assists von Magg und Critharellis (57.) sorgten trotz zweier Pfrontener Ehrentreffer (Timpe, Hurska 39./51.) für klare Verhältnisse. Als noch Schliersees Niederlage bekannt wurde, war nur noch Jubel im Freieis-Kühlschrank. „Toll fürs Team und den gesamten ERSCO“, jubelten Critharellis und Gerber. HARALD HETTICH

ERSCO - SC Forst 2:1 n.V. (0:0/0:0/1:1/1:0). Zuschauer: 150 Strafminuten: 12/12

ERSCO -EV Pfronten 7:2 (5:0/1:1/1:1). Zuschauer: 150 Strafminuten: 6/18