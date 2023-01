ERSC Ottobrunn: Spielabbruch wegen verletztem Schiri

Von: Harald Hettich

Teilen

Gebannt blicken die Spieler des ERSC Ottobrunn zum verletzten Schiedsrichter. © Robert Brouczek

Ottobrunn – Die Aufholjagd der Eiscracks des ERSC Ottobrunn in der laufenden Abstiegsrunde der Eishockey-Landesliga Süd wurde am heimischen Haidgraben keinesfalls sportlich ausgebremst. Nur 48 Stunden nach der unglücklichen 4:7-Hinspielniederlage im Allgäu konnten die Mannen von Patrick Gerber keine Revanche nehmen. Denn beim knappen Spielstand von 1:2 für die Gäste des EV Pfronten nach 12 Minuten im Mitteldrittel (Tor ERSCO zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Xaver Magg) verletzte sich einer der beiden Schiedsrichter an der Bande und musste vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Weil kurzfristig kein Ersatz-Schiedsrichter einspringen konnte, wurde die Partie des Runden-Zweiten aus dem Allgäu beim abstiegsgefährdeten Vorletzten aus dem Landkreis nach einer Dreiviertelstunde Wartezeit endgültig abgebrochen. Über eine Wertung oder Wiederholung der Partie wird der Verband entscheiden. „Wir gehen davon aus, dass die Partie angesichts der Bedeutung einer Abstiegsrunde und des knappen Spielstandes an gleicher Stätte wiederholt wird“, äußerte sich ERSCO-Teammanager Georg Critharellis trotz des Zwischenfalls zuversichtlich.

Beide Teams schickten dem angeschlagenen Referee „beste Genesungswünsche“ hinterher. hh