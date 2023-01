ERSC Ottobrunn startet in die harte Abstiegsrunde

Von: Harald Hettich

Eishockey-Landesliga: Am Freitag geht’s los mit dem Auswärtsspiel in Peißenberg.

Ottobrunn – Jetzt wird’s spannend für die Puckjäger des ERSC Ottobrunn. An diesem Freitag beginnt die Abstiegsrunde der Eishockey-Landesliga mit einem Gastspiel des Landkreisteams in Peißenberg beim heimischen SC Forst. Eine Woche später steigt dann ein Doppelspieltag in und zuhause gegen Pfronten.

Bei der Verbands-Terminkonferenz wurde jetzt der komplette restliche Saison-Spielplan erarbeitet. Demnach müssen die Ottobrunner als Letzter zusammen mit den weiteren Kellerteams der eigenen Gruppe A in der während des Grunddurchgangs zweigeteilten Landesliga jetzt in einer Hin- und Rückspielrunde gegen die fünf am schlechtesten platzierten Teams der Gruppe B ran. Gegen die Teams der eigenen Gruppe wird nicht mehr gespielt. Die Punkte aus dem Grunddurchgang werden mitgenommen. Nach den für die Ottobrunner zehn Partien der Abstiegsrunde ermitteln die beiden anschließend letztplatzierten Teams im Modus „best of three“ einen sportlichen Absteiger in die Bezirksliga.

„Für uns ist jetzt jede Partie ein Endspiel“, weiß ERSCO-Manager Georg Critharellis. Neben Forst und Pfronten geht es bis Ende Februar gegen die Teams aus Schliersee-Miesbach, Bad Aibling und Lechbruck um den Klassenerhalt. Gleich das absolute Kellerduell zum Auftakt Besonders spannend zugehen dürfte es bereits am Freitag in Peißenberg. Dann treffen ab 20 Uhr im dortigen Eisstadion an der Pestalozzistraße die beiden Gruppen-Schlusslichter aufeinander, die sich auch in einem möglichen Abstiegsfinale gegenüberstehen könnten. Sowohl die Ottobrunner (6 Punkte) wie auch die „Naturburschen“ aus der Gemeinde Wessobrunn (3 Zähler nach dem Grunddurchgang) könnten bei einer Niederlage bereits den Anschluss auf den rettenden Platz neun der Runde (Schliersee / 10 Punkte) verlieren.

Es herrscht also Druck im Kessel beim Neuling vom Haidgraben. Zumal Teams wie Forst aus der um eine Mannschaft kleineren B-Gruppe (nach Rückzug Bad Wörishofens zum Saisonbeginn) gegen sechs A-Gruppenteams zwei Spiele mehr auszutragen haben und damit häufiger punkten können. „Wir sind dennoch guten Mutes, auch weil in der B-Gruppe weit weniger Importspieler dabei sind“, hofft Critharellis. Sportliche Augenhöhe sei da leichter zu erreichen. Auch bei Forst geben mit Julian Kraus (14 Punkte im Grunddurchgang) und Bastian Grundner (12) zwei heimische Kellenkünstler den Sturmtakt im Pfaffenwinkler Team von Trainer Robert Kienle vor. „Wir müssen uns das Spiel für Spiel erarbeiten“, betont der Ottobrunner Macher. Wohl mit dem angestammten Personal. „Wir hoffen noch auf Verstärkung, aber während der Saison gestaltet sich der Spielermarkt schwierig“, betont Critharellis. Volle Fahrt in das am Freitag brisant beginnende neue Sportjahr kann das Motto nur lauten! HARALD HETTICH