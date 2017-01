Eishockey – Bezirksliga

Ottobrunn – Enttäuschung bei den Eishacklern des ERSC Ottobrunn. Durch eine 4:5 (1:3, 2:1, 1:1)-Niederlage gegen die U24 des ESC Geretsried verpasste der ERSCO kurz vor Liga-Toreschluss die letzte Chance, noch einmal in den Kampf um Ligaplatz sechs in der Südgruppe der Bezirksliga einzugreifen. Mit aktueller Bilanz von 6:10 Siegen hat die Truppe von Trainer Marcel Breil den siebten Rang in der Zehnerliga zementiert. Der avisierte sechste Rang ist Geretsried (9/6) nicht mehr zu nehmen.

„Desolat und peinlich!“ Der sonst so sachliche Ottobrunner Team-Manager Winni Schäffer bediente sich mit Blick aufs erste Drittel und die Vorstellung seines ERSCO klarer Vokabeln. Indisponiert, mutlos und unkonzentriert habe sich das eigene Team den handverlesenen 35 Zuschauern entlang der in klirrende Kälte gehüllten Spielfläche am Haidgraben während der ersten 20 Minuten eines zunächst sehr ungleichen Matches präsentiert, das die Geretsrieder Nachwuchstalente des Bayernligisten eindeutig dominierten. Mit drei Toren in der Anfangsviertelstunde – allesamt durch den überragenden Center Nico Wischnewsky untermauerten die Gäste ihre überlegene, keinesfalls aber überragende Spielweise. Daniel Carvalho schaffte mit dem ersten wirklich schön vorgetragenen Angriff vor der Sirene noch das 1:3.

Nach einer hoch emotionalen Ansprache von Ottobrunns Trainer Marcel Breil in der Pause waren die heimischen Stock-Künstler im zweiten Abschnitt nicht wieder zu erkennen. Plötzlich stimmten Einsatz und offensichtliche Motivation – die Mannschaft kämpfte endlich. Stefan Tornow nutzte eine sehenswerte Kombination über Julian Grützmann und Oliver Huber früh im zweiten Drittel zum 2:3-Anschlusstreffer. Auch die neuerliche Führung der Gäste 832.) brachte die neu entflammten ERSCO-Reihen nicht wirklich vom Weg ab. Grützmann markierte noch vor der zweiten Drittelpause den neuerlichen Anschlusstreffer nach schönem Solo.

Im Schlussdrittel gelang zunächst der umjubelte Ausgleich nach schöner Huber-Kombination von Adrian Huber auf Torschütze Andreas. Doch das bessere Ende hatten die sogenannten „River Rats“ aus Geretsried für sich. Ottobrunn lief aus eigenem Angriffswirbel in einen schnellen Konter des ESC, den der Gegner glashart abschloss. Der Traum vom Sieg im Frost war für die Ottobrunner ausgeträumt. Bitter, dass die Heimmannschaft im Verlauf der Partie auch diverse Überzahl-Chancen gegen ein ruppiges und mit insgesamt sogar zwei Zehnminuten-Strafen belegtes Geretsrieder Team nicht in siegbringende Treffer ummünzen konnte. Am Ende regierte nach der vierten Pleite in Serie Tristesse am Haidgraben. Harald Hettich

Statistik: Tore: 0:1 / 0:2 / 0:3 Wischnewsky (3./9.15.), 1:3 Carvalho (17.), 2:3 Tornow (23.), 2:4 Poch (32.), 3:4 Grützmann (39.), 4:4 Andi Huber (44.), 4:5 Berchtold (52.); Strafminuten: 16 Min. Ottobrunn / / 20 +10+10 Geretsried; Zuschauer: 35