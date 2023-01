Wiedersehen mit dem Ex-Coach

Eishockey

Von Harald Hettich schließen

ERSCO in der Abstiegsrunde zwei Mal gegen Bad Aibling.

Ottobrunn – Doppel-Spieltag in der Abstiegsrunde der Eishockey-Landesliga Süd. Am Wochenende kommt es gleich zu zwei spannenden Partien zwischen dem ERSC Ottobrunn und dem EHC Bad Aibling. Am heutigen Freitag (19.45 Uhr) empfangen die Kurstädter das Landkreisteam zum Hinspiel im eigenen schmucken, 2000 Zuschauer fassenden Eisstadion an der Lindenstraße. Knapp 48 Stunden später steigt in der Kältekammer des Eisstadions am Ottobrunner Haidgraben (Sonntag ab 18.45 Uhr) das Rematch. In der Tabelle der Abstiegsrunde sind beide Mannschaften sehr unterschiedlich positioniert. Doch der vermeintlich sichere vierte Platz der „Aibdogs“ mit derzeit 20 Zählern im Vergleich zum Zehnten und Vorletzten Ottobrunn (12 Punkte) täuscht über den Umstand hinweg, dass die ERSCOs mit einem aufgrund deutlicher verbesserter Form möglichen sechs Punkten aus den beiden Spielen nah heranrücken könnten an den Konkurrenten. Zumal die Aiblinger zuletzt dreimal in Serie verloren und am vergangenen Wochenende gegen Fürstenfeldbruck mit 3:5 unterlagen.

Dagegen machten die seit der Amtsübernahme von Trainer Patrick Gerber“ deutlich verbesserten Ottobrunner beim überzeugenden 7:2 gegen Lechbruck eine ordentliche Figur. „Wir betrachten die Abstiegsrunde Spiel für Spiel und müssen konzentriert an jede Aufgabe herangehen“, werden Gerber und sein spielender Teammanager Georg Critharellis nicht müde zu betonen. „Natürlich rechnen wir uns voraussichtlich in Bestbesetzung auch gegen Bad Aibling etwas aus.“ Gegen ein Team aus dem Oberland, das auf Kontingentspieler verzichtet, nach längst verblassten Oberliga-Lorbeer früherer Jahre schmachtet und derzeit in der Landesliga-Abstiegsrunde noch Punkte sammeln muss, um den Worst-Case eines Bezirksliga-Abstiegs zu vermeiden.

Richten soll es spieltaktisch vor allem der seit dieser Saison neue Chefcoach Marcel Breil. Der frühere Erst- und Zweitbundesligaspieler agierte als Trainer neben Hochzeiten beim damaligen Zweitligisten Schwenningen oder Österreichs Nationalliga-Team Bregenzer Wald zwischen 2017 und 2019 auch in Ottobrunn. Aus der Diaspora der Bezirksliga hatte Breil die Männer von der Ottosäule damals allerdings nicht herausführen können.