ERSC Ottobrunn ist für die Landesliga gerüstet

Von: Harald Hettich

Lukas Zänglein, Neuzugang des ERSC Ottobrunn © ERSC Ottobrunn

Aufsteiger ERSC Ottobrunn holt Verstärkung aus Tschechien. Nur eine Mannschaft steigt ab.

Ottobrunn – Bei einem Blick auf das Thermometer scheint die neue Eishockeysaison noch weit entfernt. Doch beim frisch gebackenen Landesliga-Aufsteiger ERSCO Ottobrunn laufen die Planungen für eine herausfordernde Spielzeit eine Liga-Etage höher bereits auf vollen Touren. Das zeigt die aktuelle Nachfrage zum „Status Quo“ beim Sportlichen Leiter Georg Critharellis. Dort wird emsig am alleinigen Ziel für 2022/2023 gearbeitet, die Landesliga sportlich zu halten. Viel Zeit zur Vorarbeit bleibt Critharellis, Chefcoach Petr Vorisek und dem „Staff“ ohnehin nicht mehr. Bereits am 9. Oktober fällt mit der Auswärtspartie in Waldkirchen der Startschuss für die neue Saison in der laut Critharellis „bärenstarken Nordgruppe“.

Beruhigend deshalb, dass sich der Gesamtzuschnitt des Teams bereits deutlich abzeichnet. Die Achillesferse des Newcomer-Teams lag bei der Saisonplanung laut Einschätzung der Verantwortlichen im Sturm. Nachdem sich Topscorer Adam Kofron zum Ende der Vorsaison in die Zweite Liga seiner Heimat Tschechien verabschiedete, war man beim ERSCO gefragt. Zumal auch mit dem zweiten Topstürmer Tobias Feilmeier nach dessen Meniskusriss und langwieriger Verletzungspause noch nicht alle Details eines künftigen Kontrakts geklärt sind. „Mithilfe unseres Hauptsponsors Hausverwaltung Heisig konnten wir uns aber hochkarätig verstärken“, bemerkt Critharellis mit Blick auf die beiden, für die Landesliga zugelassenen Ausländerkontingentstellen.

Nach den guten Erfahrungen mit Kofron verstärkten sich die Ottobrunner jetzt neuerlich mit zwei Tschechen. Dabei firmiert der 24-jährige Denis Salnikov zwar als Verteidiger und soll am Haidgraben vorwiegend „den Laden hinten dicht halten“. Doch der Defensive mit Gardemaß und hervorragender Grundausbildung bei seinem Heimatverein HC Karlovy Vary soll nach Stationen in Polens erster und zweiter Liga sowie einem Gastspiel beim sächsischen Traditionsverein und Regionalligisten Weißwasser in Ottobrunn auch offensiv Akzente setzen. Mit Vladislaw Vrtek hat der ERSCO aber auch einen für Landesliga-Verhältnisse herausragenden, gelernten Goalgetter verpflichten können. Mit möglichst vielen Treffern soll der 35-jährige Routinier mit reichlich Erfahrung in den Topligen Tschechiens und der dritten Liga Frankreichs die Mission Klassenerhalt entscheidend mit absichern.

Reines Profi-Eishockey wie einigen Konkurrenz-Vereinen der Liga wird es am Haidgraben aber weiterhin nicht geben. Die beiden tschechischen Puckjäger „arbeiten nebenbei bei unserem neuen Premiumsponsor L‘Osteria Brunnthal“, erklärt Critharellis. Personell waren und sind die Planungen damit freilich nicht abgeschlossen. Neben den beiden „Legionären“ konnten mit Verteidiger Maximilian Pröls vom aktuellen Bayernligameister und Oberliga-Aufsteiger EHC Klostersee sowie dem Bayern- und Landesliga erfahrenen Stürmer Lukas Zänglein mit Stationen in Bad Kissingen und Hassfurt zwei potenzielle neue Leistungsträger verpflichtet werden. Vor allem von Pröls erwartet der Sportliche Leiter viel. „Maxi wird ein wichtiger Baustein unserer Defensive sein und soll auch in den Special-Teams bei Über- und Unterzahl mit seiner Erfahrung vorangehen“, umreißt Critharellis das Portfolio des neuen Abwehr-Lenkers.

Wichtig auch, weil sich der bisher auch als Verteidiger agierende Critharellis künftig nur noch als „Backup“ auf dem Eis tummeln und stattdessen noch mehr im Umfeld wirken möchte.

Dort ist die Arbeit auch noch nicht abgeschlossen. „Wir sind noch mit einigen Stürmern im Kontakt, auch wenn man da noch keine Namen nennen kann“, betont er.

Fix ist dagegen der Spielplan. Und der hat es in sich. Neben erhöhten Herausforderungen auf dem Eis warten auf die Ottobrunner Cracks vor allem weite Reisen. Nach dem Auftakt in Waldkirchen im Bayerischen Wald warten mit Vilshofen und Dingolfing weitere Traditionsclubs aus Niederbayern. Richtig weit sind die Auswärtsfahrten zu den fränkischen Rivalen nach Haßfurt, Bayreuth und Selb. Lokalkolorit haben lediglich die Begegnungen gegen Fürstenfeldbruck, Ligafavorit Germering und Moosburg.