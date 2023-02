ERSC Ottobrunn feiert 2:0-Sieg und hofft weiter auf direkten Klassenerhalt

Von: Harald Hettich

Teilen

Ottobrunn – Wichtiger Schritt in Richtung direktem Klassenerhalt für den ERSC Ottobrunn in der Eishockey-Landesliga: Am Freitag siegte die Truppe von Trainer Patrick Gerber nach starker Teamleistung im direkten Kellerduell bei der SG Schliersee-Miesbach verdient mit 2:0 (0:0 /1:0 / 1:0). Der überragende ERSCO-Goalie Severin Cesak glänzte gegen offensiv eher harmlose Gastgeber mit einem lupenreinen Shutout.

Durch den Pflichtsieg am drittletzten Spieltag im Drei-Kampf um Platz neun mit dann sicherem Klassenverbleib überholten die Landkreis-Puckjäger mit 18 Zählern die heimischen Renken (17) und gaben die Rote Laterne an das Team aus dem Oberland ab. Wermutstropfen allerdings: In einer Parallelpartie siegte der zweite Abstiegskonkurrent SC Forst überraschend bei Runden-Spitzenreiter EV Fürstenfeldbruck 5:3 und bastelt mit 20 Punkten und aktuell Rang neun emsig am Ligaerhalt. Auch haben Forst wie Schliersee jeweils eine Partie mehr in der Hinterhand. Hochspannung verspricht deshalb das direkte Aufeinandertreffen von Ottobrunn und Forst nach kurzer Faschingspause am 24. Februar (20.15 Uhr, Eisstadion am Haidgraben). Gegen Pfronten steigt knapp 48 Stunden später an gleicher Stätte das Runden-Finale. Erst danach wird klar sein, ob die Ottobrunner die Playoffs der beiden dann Letztplatzierten noch in Richtung sicherem Hafen und Platz neun verlassen haben.

Vor rund 100 Zuschauern im Miesbacher Eisstadion war beiden Teams in der Startphase große Nervosität anzumerken. Der ERSCO hatte bereits im Startdrittel mehr von der Partie. Doch deutlich im Vordergrund stand auch beim Gast zunächst die Absicherung des eigenen Gehäuses. Bei einen Gegenstößen der Hausherren zeigte Cesak, der für den nach einer Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Lechbruck in der Vorwoche zwangspausierenden Severin Dürr zwischen den Pfosten stand, glänzende Reflexe. Weil die spieltechnisch überlegenen Gäste ihre Chancen fast fahrlässig verstreichen ließen, sollte es bis zur 30. Minute dauern, ehe der ERSCO verdient in Führung ging. Nach schöner Vorarbeit von Tobias Feilmeier war Georg Critharellis bereits einschussbereit. Seinen Schuss fälschte jedoch Kapitän Markus Hulm vor dem Schlierseer Tor postiert unhaltbar zum heftig umjubelten 1:0 ab. Zwar reagierte die Spielgemeinschaft mit wütenden Angriffen. Doch die Ottobrunner standen im Defensivverbund kollektiv vortrefflich und konnten sich zudem weiter auf Teufelskerl Cesak verlassen. Dazu hinterließ auch der blitzverpflichtete Ex-DEL-Profi Eric Dylla einen starken Eindruck. Dennoch war die Partie zur zweiten Drittelpause längst nicht entschieden. Weil sich Ottobrunns etatmäßiger Stoßstürmer Adam Kofron im Mittelabschnitt leicht verletzt hatte und auf Sparflamme agieren musste, waren andere kreativ zur Stelle. Einen Konter des ERSCO verwertete Feilmeier nach Vorarbeit von Dylla und Hulm zur Entscheidung (55.). „Leidenschaft und Einsatz meiner Mannschaft waren heute top“, sparte Trainer Gerber nach einer sehr fairen Partie nicht mit Lob. Allerdings braucht es wohl sechs volle Punkte aus den Abschlusspartien, um eine echte Chance auf Rang neun zu haben. HARALD HETTICH

SG Schliersee-Miesbach - ERSCO 0:2 (0:0/0:1/0:1). Zuschauer: ca. 100; Strafminuten: 6/6