ERSC Ottobrunn rutscht auf den letzten Platz

Von: Harald Hettich

Teilen

Ottobrunn – Bittere Niederlage für Eishockey-Landesligist ERSC Ottobrunn in der Abstiegsrunde. Vor rund 150 Zuschauern verloren die Schützlinge von Trainer Patrick Gerber das erste von zwei Wochenendspielen gegen den EHC Bad Aibling auf fremdem Eis mit 4:5 (2:2 / 1:2/ 1:1).

Noch bitterer: Durch die Pleite in der Kurstadt rutschten die Puckjäger vom Haidgraben nach dem Freitagsspieltag auf den letzten Tabellenplatz – weil das bisherige Schlusslicht Forst seine Heimarbeit beim 5:1 gegen Moosburg zeitgleich eindrucksvoll ableistete. Ottobrunn musste das Re-Match am Sonntag am Haidgraben (Ergebnis stand bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht fest / Bericht folgt) unbedingt gewinnen, um den Anschluss zum rettenden Ufer bei dann noch fünf ausstehenden Restpartien nicht vollends einzubüßen. Derzeit liegt der ERSCO mit 12 Punkten zwei Zähler hinter Forst und bereits fünf Punkte hinter Schliersee, das am Freitag trotz Overtime-Niederlage einen Punkt aus Bayreuth entführte. Bad Aibling dürfte mit aktuell 23 Punkten den Klassenerhalt spätestens am Freitag abgesichert haben.

In Bad Aibling entwickelte sich von Beginn an eine spritzige und von beiden Seiten engagiert wie fair geführte Partie. Erste Einschusschancen auf beiden Seiten vereitelten zunächst die auch in der Folge starken Schlussleute beider Teams – wobei sich Michael Fischer auf Aiblinger und Severin Cesak auf Ottobrunner Seite im „Fernduell“ nichts schuldig blieben. Den ersten elektronischen Ausreißer auf dem Scoreboard hatten dann die Gastgeber durch Luca Herdens 1:0 (8.). Doch die Gäste wirkten keinesfalls eingeschüchtert. Maurice Schiemenz gelang nach schönem Solo nicht nur der Ausgleich (16.). Xaver Magg schaufelte zwei Minuten später beim 2:1 für Ottobrunn nach schöner Vorarbeit von Adam Kofron sogar die Führung ins Netz. Über eine Pausenführung konnten sich die Gerber-Schützlinge dennoch nicht freuen, weil Christoph Gottwald kurz vor der Endsirene des ersten Abschnitts noch zum 2:2 traf. Im Mittelabschnitt blieb der ERSCO aber zunächst entschlossen. Erneut Schiemenz auf Vorleistung von Verteidiger-Urgestein Daniel Carvalho brachte den Landkreis-Club in der 28. Minute erneut in Führung. Doch durch Stephan Striebinger und Sturmführer Gottwalds zweiten Tagestreffer drehten die Hausherren die Partie (30. /32.) erneut. Mit knapper Aiblinger 4:3-Führung ging es in einen neuerlich umkämpften Schlussabschnitt. Doch während der Gast zu vieles an guten Einschussgelegenheiten liegen ließ, zeigten sich die „Aibdogs“ in Person von Stürmer Norman Böhmer abgezockt. Beim 5:3 (54.) profitierte der Angreifer auch von einem Abstimmungsfehler der Ottobrunner. Die ließen freilich den Kopf nicht hängen. Doch der neuerliche Anschluss durch Maggs zweiten Treffer auf Vorarbeit von Fabian Hamberger fiel erst 66 Sekunden vor der Schlusssirene. Trotz der Niederlage attestierte Gerber seinem Team eine weiter ansteigende Formkurve.