ERSCO verpasst im Schneegestöber den erhofften Befreiungsschlag

Von: Harald Hettich

Ottobrunn – Der ERSC Ottobrunn hat einen echten Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Eishockey-Landesliga Süd verpasst. Nach dem 9:5-Erfolg am Freitag auf eigenem Eis gegen die SG Schliersee-Miesbach mussten sich die Schützlinge von Patrick Gerber am Sonntagabend beim ERC Lechbruck mit 2:4 (1:1/0:2/1:1) geschlagen geben. Drei Spieltag vor Schluss der Abstiegsrunde sind die Chancen der Ottobrunner auf einen direkten Klassenerhalt noch intakt.

Zwar rutschten die Haidgraben-Puckjäger durch die Niederlage am Lech mit 15 Punkten wieder ans Tabellenende. Doch die Konkurrenz aus Schliersee und Forst liegt mit 17 Zählern noch auf Schlagdistanz. Zudem treten die Ottobrunner in der Punkterunde gegen beide Teams noch einmal an. Nur der Bestplatzierte dieses Schluss-Trios wird dann die Playoffs der beiden letztplatzierten Teams der Liga um einen weiteren Nichtabstiegsplatz vermeiden können. Lechbruck dagegen hat sich am Sonntag endgültig gerettet.

Sowohl beim Hinspielsieg der Ottobrunner (7:2) wie auch beim Rückspiel sorgten Schneefall und starke Winde auf dem Lechbrucker Freieis für streckenweise unzumutbare bis irreguläre Zustände. Wurde dennoch gespielt in den Phasen häufigerer Eisaufbereitung, dann kamen die Allgäuer besser zurecht. Dennoch gestaltete sich das erste Drittel ausgeglichen. Die Führung der Heimtruppe durch Josef Bayrhof (14.) konnte Adam Kofron auf Vorlage der ERSCO-Nachverplfichtung Casey Noyes ausgleichen (18.). Der Mittelabschnitt freilich gehörte den Gastgebern mit klarem Chancenplus, das Lechbruck durch Paolo de Sousa und Markus Köpf (39.) auch in Zählbares zum 3:1 verwandelte. Hoffnung keimte bei den Gästen auf, als Noyes Mitte des Schlussdrittels den Anschlusstreffer markierte. Doch weitere ERSCO-Bemühungen waren nicht mehr von Erfolg gekrönt. Per Empty-Net-Goal sorgte Christoph Pfeiffer mit dem 4:2 für die Schwaben Sekunden vor dem Abpfiff für die Entscheidung. Als bereits alles klar war, kassierten ERSCO-Schlussmann Dürr und Lechbrucks Völk nach einem Gerangel noch Spieldauerstrafen.

„Schade, dass angesichts von 50 Minuten Schneegestöber kein echtes Eishockeymatch möglich war“, bedauerte Ottobrunns Team-Manager Georg Critharellis die schlechten Umstände. „Noch sind aber die Chancen intakt, wenn wir die drei Endspiele gewinnen.“ hh