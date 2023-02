ERSC Ottobrunn verstärkt sich im Abstiegskampf

Von: Harald Hettich

Ottobrunn – Hochspannung beim ERSC Ottobrunn vor dem vorentscheidenden Match bei der SG Schliersee-Miesbach am kommenden Freitag in der Abstiegsrunde der Eishockey-Landesliga Süd (wir berichteten). Kurz vor Tore-Schluss haben die Ottobrunner personell nachgelegt. Mit Erik Dylla soll die dritte Sturmreihe des Aufsteigers noch deutlich Potenzial hinzugewinnen.

„Er ist zwar schon 46, aber der Erik ist auf dem Eis eine absolute Verstärkung“, weiß der spielende ERSCO-Teammanager Georg Critharellis aus eigener Erfahrung – da beide in der Vergangenheit bereits zusammengespielt hatten. Dylla kommt aus dem Landshuter Nachwuchs und ist für klangvolle Branchengrößen wie Augsburg, Riessersee, Heilbronn, Landshut und Schwenningen in den beiden deutschen Topligen gewirbelt. Zuletzt erzielte Dylla für Landesligist Moosburg in 48 Pflichtspielen immer noch starke 62 Scorerpunkte. Auch vom anderen Spätneuzugang ist der ERSCO-Macher voll überzeugt: US-Außenstürmer Casey Noyes mache einen „starken Eindruck auf und neben dem Eis“. Bei der jüngst unglücklichen Niederlage in Lechbruck hatte der US-Boy gleich zum Debüt mit Tor und Assist aufhorchen lassen. „Gut vorstellbar, dass Casey auch länger bleibt“, sagt Critharellis.

Vieles an den Ottobrunner Planungen stehe oder falle mit Klassenverbleib oder Abstieg. „Alle rücken derzeit für das große Ziel des Klassenverbleibs zusammen. Wir wollen mit drei Siegen aus den letzten drei Partien den direkten Verbleib sichern“. Mit dabei ist im voraussichtlich voll besetzten Kader auch wieder der heuer häufig angeschlagene Leistungsträger Tobias Feilmeier Der erste Shoot-Out in Miesbach am Freitag (20 Uhr) kann kommen.