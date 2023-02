Unterhachinger Volleyballer: Erst ab dem dritten Satz ist Feuer drin

Von: Umberto Savignano

Voller Einsatz: Florian Krenkel (rechts; mit Mikuláss Koch) verhindert in Bestensee die glatte 0:3-Niederlage. © Haist/Archiv

Die Hoffnungen auf eine rundum erfolgreiche Berlin-Reise erfüllten sich für die Bundesliga-Volleyballer des TSV Haching München nicht: Vor den Toren der Hauptstadt, bei den Netzhoppers KW Bestensee, musste sich das Team von Trainer Bogdan Tanase mit 1:3 (20:25, 20:25, 28:26, 22:25) geschlagen geben, tags darauf holte es mit einem 3:0 (25:23, 25:18,25:23) aber den erwarteten Pflichtsieg bei Schlusslicht VCO Berlin

Die Partie bei den Netzhoppers begann fehlerhaft auf beiden Seiten. Die Hachinger lagen fast durchgehend zurück, teils mit drei Punkten, erkämpften sich aber einige Male den Ausgleich, zuletzt durch Florian Krenkel zum 20:20. Doch statt endlich in Führung zu gehen, holten sie in diesem ersten Satz keinen Zähler mehr, die Netzhoppers nutzten die erste Chance zum 25:20. Der zweite Durchgang begann, wie der erste geendet hatte: Tanase nahm schon bei 1:5 eine Auszeit und forderte „mehr Energie“ von seinem Team. Das stabilisierte sich aber erst nach dem 12:19-Rückstand und unterlag erneut mit 20:25.

Danach schien sich ein schnelles Ende des aus TSV-Sicht so prestigeträchtigen Duells anzubahnen. Doch der 8:4-Vorsprung der Netzhoppers schmolz schnell dahin, als Krenkel zum Service schritt. Seine Aufschläge waren die Basis für Hachings 9:8-Führung. Nun war die Partie endlich heiß. Eric Paduretu baute den Vorsprung mit einem Ass zum 12:10 aus, ein Krenkel-Block brachte gar das 15:12. Doch die Gastgeber retteten sich in die Verlängerung, in der die Löwen erst drei Satzbälle vergaben und dann einen Matchball abwehrten. Schließlich war es Krenkel, der mit der vierten Chance für das 28:26 des Tanase-Teams und damit die Spielfortsetzung sorgte.

Und nach den ersten zwei eher durchwachsenen Abschnitten war nun wirklich Feuer drin. Bis zum 19:19 wechselte die Führung hin und her, dann aber setzen sich die Netzhoppers doch ab, der zum MVP gewählte Theo Timmermann verwandelte nach 109 Minuten den insgesamt dritten Matchball zum 25:22. Die Enttäuschung stand den Löwen ins Gesicht geschrieben.

„In den ersten zwei Sätzen haben die Netzhoppers gut aufgeschlagen, das war der Unterschied. Ab dem dritten Satz haben dann auch wir gut aufgeschlagen, da war ich zufrieden. Der vierte Satz war sehr knapp, aber wir hatten einige blöde Fehler“, resümierte Tanase nach diesem ersten Spiel, zugleich blickte er mit gemischten Gefühlen auf den folgenden Tag: „Wir haben keine 24 Stunden Pause. Die Moral ist aber okay.“

Und tatsächlich waren keine negativen Auswirkungen der Niederlage zu spüren: Der TSV erledigte die Pflichtaufgabe gegen die sieglosen Junioren vom VCO Berlin trotz knapper Teilresultate im ersten und dritten Satz letztlich souverän. Ein Angriffsfehler des Gegners bescherte mit dem zweiten Matchball nach 80 Minuten den glatten Erfolg, nach dem die Hachinger um ihren MVP Quentin Zeller sehr gelöst wirkten. Das galt auch für ihren Trainer: „Wir waren zwar ein bisschen müde, haben aber in vielen Phasen gut gespielt. Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns“, sagt Tanase. (UMBERTO SAVIGNANO)

TSV Haching München gegen Netzhoppers: Mikuláss Koch, Zeller, Gumenjuk, Schumann, Krenkel, Rösler, Chefai (L); Paduretu, Rupprecht, Günther, Petrusic

TSV Haching München gegen VCO Berlin: Paduretu, Zeller, Gumenjuk, Schumann, Krenkel, Rösler, Chefai (L); Mikuláss Koch