TSV Haching München: Erwartete Lehrstunde beim Spitzenreiter Berlin

Von: Umberto Savignano

Der Unterhachinger Jere Heiskanen greift gegen den Berliner-Dreierblock (v.l.: Ruben Schott, Saso Stalekar, Cody Kessel) an.

Volleyball-Bundesliga: Hachinger Löwen unterliegen in Berlin 0:3 – „Vielleicht etwas zu brav.“

Unterhaching – Bogdan Tanase hatte seiner Mannschaft wohlweislich ein bescheidendes Ziel gesteckt: „Wir wollen schönen Volleyball spielen“, lautete die Devise des Trainers vor dem Auftritt seiner Volleyballer vom TSV Haching München beim Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys. Schließlich hatte der Spitzenreiter aus der Hauptstadt in neun Partien zuvor insgesamt nur vier Sätze abgegeben. Das 3:0 (25:14, 25:16, 25:14) der Berliner war also ein erwartbares Ergebnis. Die Hachinger hatten allerdings, wie vom Coach gewünscht, durchaus ihren Teil zu unterhaltsamen 69 Minuten vor der stattlichen Kulisse von 3127 Zuschauern beigetragen. „Kein Vorwurf an die Mannschaft. Wir haben ein ganz gutes Spiel gemacht, waren vielleicht etwas zu brav.“

Tanase konnte wieder aus dem Vollen schöpfen und er wartete mit einer kleinen Überraschung auf: Kapitän Philipp Schumann fehlte in der Startformation, für ihn begann der 19-jährige Juro Petrusic. Eine Entscheidung, die der Trainer im Sinne eines Lernprozesses für den jüngeren Diagonalspieler traf: „Pippo Schumann war fit, er ist auch ein sehr wichtiger Spieler für uns, aber es war meine Wahl, diesmal Juro gegen so einen guten Gegner spielen zu lassen.“ Und die Außen-Annahmeposition, auf der Schumann zuletzt beim 2:3 gegen die Netzhoppers KW-Bestensee ausgeholfen hatte, war von den genesenen Spezialisten Quentin Zeller und Jere Heiskanen besetzt. Heiskanen sorgte nach dem allerersten, recht wilden Ballwechsel auch gleich für den ersten Punkt. Dem selbstbewussten Beginn mit der 2:0-Führung folgte eine über weite Strecken ordentliche Löwen-Vorstellung im ersten Satz. Dennoch wusste sich Berlins zweiter Anzug, der wegen des Champions-League-Spiels gegen Ankara am Dienstag diesmal zum Zuge kam, mit einem Zwischenspurt von 9:7 auf 17:10 entscheidend abzusetzen. Wenig später hieß es nach dem ersten Satzball 25:14.

Im zweiten Durchgang hielt Haching den ernsthaften Widerstand etwas länger durch, führte 6:4, blieb bis zum 16:19 einigermaßen in Schlagdistanz, doch die nächsten sechs Punkte gingen an die Gastgeber, die sich mit 25:16 erneut standesgemäß durchsetzten. Im dritten Satz, in dem Marcell Mikuláss Koch für Eric Paduretu im Zuspiel und Patrick Rupprecht für Heiskanen begannen, war dann schnell alles klar: Berlin ging mit 5:0 in Führung und zog sein Spiel anschließend konsequent durch. Tanase brachte bei 13:6 Paduretu zurück aufs Feld und endlich auch Schumann für Petrusic. Florian Krenkel durfte spät ebenfalls noch Spielpraxis und Erfahrung sammeln. Mehr war in diesem dritten Satz nämlich nicht mehr drin. Berlin erhöhte auf 20:6, am Ende gelang den Hachingern wenigstens noch etwas Ergebniskosmetik. Auch dank dreier Schumann-Asse in Folge holten sie fünf Punkte am Stück zum 23:13, zudem wehrten sie einen Matchball ab. Letztlich spiegelte das 25:14 aber die Kräfteverhältnisse zwischen dem Top-Favoriten und dem krassen Underdog wider. „Berlin ist einfach eine sehr gute Mannschaft, sie haben gut aufgeschlagen, sind sehr groß, haben viel, viel Erfahrung“, betonte Tanase den Unterschied zwischen der besten deutschen Mannschaft und seiner Truppe, die eben noch viel lernen muss.

TSV Haching München: Heiskanen, Petrusic, Gumenjuk, Rösler, Paduretu, Zeller, Chefai (L); Rupprecht, Mikuláss Koch, Schumann, Krenkel