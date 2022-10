Exquisa-Turner vor Abstiegs-Duell

Von: Harald Hettich

Bei der 30:42-Niederlage in Heidelberg enttäuscht Neuzugang Fellows auf ganzer Linie.

Unterhaching – Sie kommen in dieser Saison einfach nicht in die Gänge: Die Zweitliga-Turner von Equisa Oberbayern verloren bei der 30:43-Niederlage als Gast der siegreichen KTG Heidelberg nicht nur den dritten Saison-Wettkampf und bleiben damit weiterhin sieglos. Erneut gesellten sich auch personelle Enttäuschungen zu einer durchaus knappen Pleite. Einerseits musste Leistungsträger Stefan Miedl kurzfristig krankheitsbedingt absagen und fehlte deshalb dem Team der Oberbayern. Zum anderen entpuppte sich der zuvor noch stolz verkündete Neuzugang Korben Jai Fellows als große Wettkampfenttäuschung. Der Brite konnte wegen akuter Probleme am Unterarm nur an drei Geräten antreten. „Zudem hat er eine insgesamt sehr schlechte Leistung gezeigt“, bilanzierte Teamsprecher Jakob Paulicks. Die Entscheidung folgte auf dem Fuß. Der Engländer mit vielen, sogar internationalen Erfolgen im Nachwuchsbereich wird künftig nicht mehr für die Gescheckten antreten.

Einen Lichtblick gibt es dennoch. Vor dem in der Abstiegsfrage vielleicht schon vorentscheidenden Kräftemessen bei der TG Allgäu am kommenden Samstag (18 Uhrim Duell der beiden bislang sieglosen Teams der Achterliga kündigt sich ein Comeback Miedls bereits wieder an. „Ich bin zuversichtlich, dass er dabei sein kann“, so Paulicks´ Hoffnung. Vielleicht noch wichtiger: Nach einem Agreement mit dem belgischen Verband dürfte „Legionär“ und WM-Teilnahmeanwärter Noah Kuavita (wir berichteten) am Samstag wieder zum Aufgebot der Oberbayern gehören. „Es sollte schließlich dort auch gewonnen werden, um den letzten Platz und damit den Abstieg als Worst-Case-Szenario zu verhindern“, hofft Oskar Paulicks.

Freilich war beim von der Exquisa-Resttruppe durchaus couragierten Auftritt in Heidelberg mehr drin. „Vor allem eigene Fehler waren wieder ausschlaggebend für die am Ende durchaus knappe Niederlage“, so Jakob Paulicks. Zum Auftakt am Boden zeigte sich die Württemberger Gastgeberriege um ihren erneut Tagesbesten und ligaweit bislang saisonbesten Japaner Tomoya Kashiwagi überlegen. Ein sehr ausgeglichen turnendes Heimquartett ging folgerichtig trotz des Einzel-Bestwertes von Hachings Moritz Braig mit 12:3 in Führung. Am Pauschenpferd schaffte Exquisa dann mit dem Quartett Müller, Dauth, Fellows und Stemmer einen 7:3-Geräterfolg. Als auch noch die Ringe mit 7:5 knapp an die Gäste gingen, witterten die Exquisas Morgenluft.

Doch Fellows´ Ausscheiden war dann einer der negativen Wendepunkte. Bereits beim Sprung hielten sich die Schwaben mit 8:3 und einer tollen Wertung ihres Nippon-Stars (Endwert 14.15 Wertungspunkte) wieder schadlos und ging en erneut in Front. Die Oberbayern kämpften, waren aber auch am Barren beim 3:7 vorentscheidend unterlegen. Am Reck zauberte abschließend noch einmal Kashiwagi. Auch ein starker Finalvortrag von Jakob Glück konnte die Turngötter nicht mehr umstimmen.

Gegen die ebenfalls bisher sieglose TG Allgäu ist ein Sieg am Samstag Pflicht. Sonst könnte der erste Abstieg der Exquisas aus Liga zwei negative Konturen annehmen. Zeit, doch noch in die Gänge zu kommen.

Exquisa Oberbayern: Moritz Braig, Fabian Dauth, K.J. Fellows, Jakob Glück, Markus Müller, Jonas Olbrich, Jonas Reithmeier, Fabian Stemmer.