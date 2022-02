FC Aschheim gelingt ein Erfolg für die Geschichtsbücher

Von: Patrik Stäbler

Familiäre Kraftanstrengung: Ralf Focht (links; in der Abteilungsleitung und Spieler) und seine Söhne David Focht (am Ball) sowie Jannick Focht wollen beim FC Aschheim in Sachen Basketball etwas aufbauen. © Dieter Michalek

Dieses 69:61 des FC Aschheim über den FC Anadolu II ist ein Erfolg für die Geschichtsbücher des Vereins – schließlich ist es der erste Ligasieg überhaupt für ein Basketballteam des FCA.

Aschheim – Zu verdanken ist er nicht zuletzt einer familiären Kraftanstrengung. So erzielen nicht nur die Brüder Jannik und David Focht zusammen 50 der 69 Aschheimer Punkte. Sondern an ihrer Seite steht auch Vater Ralf Focht auf dem Parkett, der wiederum maßgeblichen Anteil daran hat, dass es diese Mannschaft überhaupt gibt.

Denn der langjährige Coach, der unter anderem beim TS Jahn München und beim FC Bayern Jugendteams trainiert hatte, tat sich im vergangenen Jahr mit Dominik Dunekamp zusammen – mit dem Ziel, Basketball beim FC Aschheim fest zu etablieren. Gemeinsam übernahmen die beiden die Abteilungsleitung und brachten Struktur in ein bis dato loses Häufchen von Korbjägern, das aus den Zeiten der Abteilungsgründung 2019 noch vorhanden war. „Es gab damals Startversuche, aber die wurden von Corona zunichte gemacht“, erzählt Dominik Dunekamp. „Am Anfang haben wir erst mal viel herumtelefoniert und versucht, die Leute wieder zusammenzubringen.“

Dunekamp war zuvor jahrelang Nachwuchstrainer bei den Fußballern des FCA gewesen – bedingt durch seinen Sohn, wie er sagt. Seine eigene Leidenschaft sei jedoch schon zu Jugendzeiten Basketball gewesen. Und kaum hatten Ralf Focht und er nach der Übernahme der Abteilungsleitung öffentlich um neue Spieler geworben, „da sind wir förmlich überrannt worden“, sagt Dunekamp. „Es sind nicht nur viele Kinder aus Aschheim gekommen, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden.“ Besonders groß war der Andrang in der Altersklasse U12, aber auch fürs U16-Training meldeten sich zahlreiche Basketballer. Inzwischen gebe es sowohl bei den Kindern als auch bei den Jugendlichen eine Warteliste, sagt Dunekamp. „Unser Problem sind die begrenzten Hallenzeiten. Und auch Trainer sind im Basketball schwierig zu finden.“

Anders als im Nachwuchsbereich blieb die Resonanz bei den Männern verhalten: „Da sind wir nicht unbedingt gesegnet mit allzu vielen Spielern“, räumt Dunekamp ein. Folglich schnüren auch er selbst und Ralf Focht in dieser Saison die Schuhe für das Männer-Team, das als erste FCA-Mannschaft überhaupt am Spielbetrieb teilnimmt – in der untersten Liga, der Kreisklasse B. „Wir sind eine bunte Mischung aus vielen jungen Spielern und einigen Senioren“, sagt Dunekamp. Und auch die Spielstärke sei höchst unterschiedlich: Korbjäger wie Jannik und David Focht „könnten sicher ein paar Ligen höher spielen“, ist der Abteilungsleiter überzeugt. „Aber ihnen geht es darum, dass sie hier vor ihrer Haustür Basketball spielen können.“ Und: Sie wollen beim FC Aschheim etwas aufbauen.

So hat Jannik Focht bei den FCA-Korbjägern das Amt des Spielertrainers übernommen – zusätzlich zu seiner Rolle als gefährlichster Angreifer des Teams. Schon im ersten Ligaspiel gegen den MTSV Schwabing V markierte der Coach satte 31 Punkte, was die 68:87-Niederlage jedoch nicht abwenden konnte. Gegen den FC Anadolu sammelte Jannis Focht nun erneut 31 Punkte, und was für ihn wohl viel wichtiger war: Am Ende durfte er – zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder – den ersten Sieg in der Aschheimer Klubhistorie bejubeln. (PATRIK STÄBLER)

FC Aschheim – FC Anadolu II 69:61 (35:29)

FCA: J. Focht (31), D. Focht (19), Metz (6), Stephan (5), R. Focht (4), Zacherl (2), Songhorzadeh (2), Lemstra.