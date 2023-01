Tropics des TSV Oberhaching: FC Bayern zu Gast im DeisenDome

Von: Harald Hettich

Oberhaching – Highlight und Evergreen im regionalen Basketball. An diesem Samstag (19 Uhr) gastiert der Talente-Nachwuchs des FC Bayern in der 2. Bundesliga ProB bei den Tropics des TSV Oberhaching. Daneben gibt es wie gewohnt unter www.2basketballbundesliga.de auch einen kostenfreien Livestream. Das Kräftemessen steht dieses Mal unter veränderten Vorzeichen.

Während noch im Hinspiel die „kleinen“ Bayern nach einer sehenswerten Partie beider Teams im Audi-Dome mit 79:72 siegreich blieben und auch in den Vorjahren die Roten meist die Oberhand behielten, sind dieses Mal die Tropics in der Favoritenrolle. Das rührt zum einen aus der Tabellensituation, die die Gelbhemden mit aktuell 9:6 Siegen überraschend als Viertplatzierten ausweist – während der FC Bayern II nach einer Pleitenserie von sieben Niederlagen am Stück als Vorletzter mit bescheidener 3:11-Siegebilanz ein eher trauriges Ligadasein fristet.

Der zweite Faktor zur aktuellen Ungleichbewertung entspringt der großen Verletztenproblematik, welche die Bayern heuer plagt. Ausfälle von Schlüsselspielern wie des erst 16j Jahre alten Shooting Guards Ivan Kharchenkow (16 Punkte im Schnitt seiner bisher allerdings nur sieben absolvierten Partien) oder des 2,04-Meter Centers Mohammed Sillah (Double-Double aus 10 Punkten und 14 Rebounds im Schnitt) stehen nur exemplarisch für eine ellenlange Ausfall-Liste und tiefe Sorgenfurchen des 35-jährigen serbischen FCBB-Coaches Mihajlo Mitic. Auch beim 58:79 in der Vorwoche in Coburg konnten dezimierte Münchner deshalb nicht ihre eigentliche Leistungsstärke abrufen. Zwei Auswärtsniederlagen in Folge hat zwar der Gastgeber aus Oberhaching seinerseits zu verarbeiten.

Doch trotz des 68:73 beim verlustpunktfreien Liga-Dominator Hanau in der Vorwoche hält sich die Niedergeschlagenheit in engen Grenzen. „Wenn wir an die Hanau-Leistung anschließen, haben wir beste Chancen, gegen Bayern einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Meister-Playoffs zu unternehmen“, bemerkt TSV-Coach Mario Matic. Allerdings sei „Vorsicht angebracht“. So lägen die Münchner trotz Negativserie selbst nur ganze drei Siege hinter den Playoff-Rängen. „Vor allem aber kommen wie von Wunderhand immer ausgerechnet zu den Derbys viele Verletzte wieder zurück, weil die Bayern gegen uns unbedingt gewinnen wollen“, weiß Matic um Derby-beschleunigte (Wunder)-Heilungsprozesse der Vergangenheit.

Apropos Rückkehrer. Nach den eigenen Gesundschreibungen von Kapitän Peter Zeis nach monatelanger Fußverletzung und erstem Kurzauftritt in Hessen sowie des zuletzt angeschlagenen Lauris Eklou kann Matic selbst wohl seinen vollen Kader in die Highlight-Partie entsenden. Der Evergreen dürfte erneut sehenswert werden. HARALD HETTICH