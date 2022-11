Feldkirchen Lions erhoffen sich vom NFL-Gastspiel in München mehr Aufmerksamkeit

Von: Patrik Stäbler

„Das ist ein absolutes Highlight“: Star-Quarterback Tom Brady kommt in die Allianz Arena; in Feldkirchen versprechen sie sich Schubkraft vom ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden. © Mike Ehrmann/Getty Images/AFP

Wenn an diesem Sonntag die Tampa Bay Buccaneers mit Star-Quarterback Tom Brady und die Seattle Seahawks in München das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden bestreiten, dann werden in der Allianz Arena auch einige Footballspieler der Feldkirchen Lions sitzen. Sie zählen zu den Glücklichen, die Tickets für diese Partie ergattern konnten, die im Sommer binnen weniger Minuten ausverkauft war.

Feldkirchen – Leer ausgegangen ist dagegen Alexander Eggersberger, Abteilungsleiter bei den Lions des TSV Feldkirchen. Und dennoch spricht der Chef des einzigen Footballklubs im Landkreis voller Vorfreude über das NFL-Gastspiel. „Das ist ein absolutes Highlight“, sagt Eggersberger, der die Partie nun also am Fernseher verfolgen wird. „Wir sind stolz, dass die NFL ihr erstes Ligaspiel in München austrägt. Und wir hoffen, dass der Football in der Region die Früchte tragen wird.“

Dem American Football ist Alexander Eggersberger seit mehr als 35 Jahren verbunden – erst als Spieler, später als Vereinsfunktionär und zeitweise auch als Ligaobmann. In all der Zeit habe er mehrere vermeintliche Footballhypes miterlebt, „doch das ging immer schnell vorbei“. Diesmal aber sehe es anders aus, glaubt Eggersberger. „Ich denke, dass die Welle weitergehen wird. Man merkt, dass die NFL bemüht ist, den Sport in Deutschland zu promoten. Und die Fan-Gemeinde wird immer größer.“

Tatsächlich ist Deutschland nach Angaben der NFL inzwischen der größte europäische Markt für American Football. Wohl auch deshalb hat sich die US-Profiliga dazu entschieden, dort erstmals ein Spiel auszutragen – um die Werbetrommel für den Sport zu rühren. Genau davon wollen auch die Feldkirchen Lions profitieren. Sie sind beispielsweise am Samstag mit einem Stand im Dantestadion vertreten, wo im Beisein mehrerer NFL-Profis die bayerische U18-Auswahl Bavarian Warriors auf ein Team der NFL Academy London trifft.

Im Dantestadion wollen sich die Lions als Football-Hochburg im Münchner Osten präsentieren, die mittlerweile auf eine 15-jährige Geschichte zurückblickt. 2007 wurde das Team in Taufkirchen gegründet, drei Jahre später erfolgte der Umzug nach Feldkirchen. Dort stiegen die Lions in die Regionalliga auf, ehe der Klub zuletzt in Probleme geriet – vor allem wegen Corona. So löste sich das Team 2020 auf, worauf eine komplett neue Mannschaft aufgebaut wurde, die heuer wieder am Spielbetrieb teilgenommen hat – in der sogenannten Aufbauliga.

Nächste Saison soll es nun in der Landesliga weitergehen; dazu wolle man die ohnehin gute Jugendarbeit forcieren und nicht zuletzt neue Sponsoren anwerben, sagt Alexander Eggersberger. Und auch in diesem Punkt verspricht sich der Abteilungsleiter Schubkraft durch die Aufmerksamkeit, die sein Sport zurzeit durch das NFL-Spiel in München erhält. (PATRIK STÄBLER)