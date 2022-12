Für die Hachinger Löwen geht es Schlag auf Schlag

Von: Umberto Savignano

Teilen

Den Talenten eine Chance: Juro Petrusic stand gegen Friedrichshafen in Hachings Anfangsformation. Sebastian Rösler fordert mehr Cleverness © Guenter Kram

1. Volleyball-Bundesliga: Der TSV Haching München empfängt die Powervolleys Düren.

Unterhaching – Nur drei Tage nach dem 0:3 bei Rekordmeister VfB Friedrichshafen ist der TSV Haching München erneut stark gefordert: Heute um 17.30 Uhr empfangen die Volleyball-Löwen die SWD Powervolleys Düren in der Bayernwerk Sportarena.

Ein wenig mehr Chancen als am Bodensee rechnen sich die Hachinger gegen die Westdeutschen schon aus. „Friedrichshafen ist eine Nummer zu groß. Es war aber kein schlechtes Spiel von uns“, betonte TSV-Mittelblocker Sebastian Rösler nach der glatten Niederlage den grundsätzlichen Qualitätsunterschied gegenüber dem aktuellen Zweiten und Titel-Mitfavoriten. Allerdings darf der fünfte Rang der Dürener nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese sowohl sehr ambitioniert als auch formstark sind. Die Halbfinalteilnahme ist in der Meisterschaft das Minimalziel der Westdeutschen, im Pokal haben sie vor gut einer Woche sogar die Endspielteilnahme klargemacht - ausgerechnet mit einem ungefährdeten 3:0 gegen Friedrichshafen. Und mit dem 3:1 gegen die Helios Grizzlys Giesen vor drei Tagen sind sie dem mit Blick auf die Play Offs wichtigen vierten Platz ein großes Stück näher gekommen. Weil sie dazu jeden Punkt benötigen, ist anzunehmen, dass sie in Unterhaching ihre Bestformation aufbieten werden.

Trotzdem sieht Rösler dem heutigen Spiel zuversichtlich entgegen: „Zuhause sind die Dürener stark, aber gerade auswärts sind sie in dieser Saison nicht konstant gewesen. Unser Ziel wird sein, einen Satz zu gewinnen und dann ist der Punkt nicht mehr weit entfernt.“ Im Hinspiel bekamen die Hachinger Dürens Heimstärke bei einer sehr eindeutigen 0:3-Pleite deutlich zu spüren, doch die Entwicklung in den zwei Monaten seither macht Rösler ebenfalls Hoffnung: „Fortschritte gegenüber der Hinrunde merken wir auf jeden Fall. Vor allem die Abstimmung mit den Zuspielern ist besser. In Friedrichshafen haben wir zwar schlecht aufgeschlagen, aber grundsätzlich haben wir da auch einen Schritt vorwärts gemacht.“

Der 21-Jährige betont andererseits, dass eine Steigerung zum Auftritt am Bodensee nötig ist: „Wir müssen lernen, in schwierigen Situationen noch cleverer zu spielen. Gegen Düren müssen wir auf jeden Fall weniger Fehler machen.“ Einen Teil der Probleme erklärt Rösler mit den häufigen Aufstellungswechseln, die Trainer Bogdan Tanase derzeit vornimmt: „Wir suchen gerade die Formation für die wichtigen Spiele, deshalb haben wir oft ein bisschen Startschwierigkeiten, die in Friedrichshafen vielleicht ein bisschen zu lange gedauert haben.“

Der Mittelblocker selbst war von der Rotation bisher übrigens nicht betroffen, er spielte in dieser Saison jede mögliche Minute, wobei er sich auf seiner Position die Arbeit ohnehin mit einem zweiten Spieler teilt. Rösler gefällt die Rolle als Dauerbrenner: „Es ist ganz gut zu rotieren, aber ich bin nicht müde. Ich schaffe das ganz gut und ich freue mich, dass ich Spielzeit bekomme.“

Sebastian Rösler fordert mehr Cleverness