Fulminante Garchinger drehen auf

So frei wie hier Jonas Futter kommen die Handballer VfR Garching immer wieder zum Wurf. © Dieter Michalek

VfR-Handballer fegen Post SV München mit 31:18 aus der Halle.

Garching – Es sind keine wirklichen Neuigkeiten, mit denen Michael Schmidt seine Spieler in dieser Pause überrascht. Vielmehr hat der Trainer des VfR Garching beim Stand von 10:10 im Heimduell gegen den PSV München eine Auszeit genommen, um noch einmal auf ein Credo hinzuweisen, dass er schon seit Beginn dieser Bezirksligasaison wiederholt. Nämlich: „Wir müssen zuallererst hinten gut stehen, denn vorne klappt es immer irgendwie.“

Trotz des geringen Neuigkeitswerts nimmt sich seine Mannschaft diese Worte zu Herzen – und wie! So lassen die Garchinger nach der Auszeit geschlagene zwanzig Minuten lang kein einziges Gegentor zu. So heißt es Mitte der zweiten Halbzeit 21:10 für den VfR – mehr als eine Vorentscheidung. Wenig später können die Garchinger einen 31:18-Erfolg über den Tabellenletzten bejubeln, mit dem sie zugleich eine schwarze Serie beenden. Denn nach einem verheißungsvollen Saisonstart hatte der Klub das Jahr 2022 mit sechs Niederlagen am Stück beendet.

„Da sind mehrere Faktoren zusammengekommen“, sagt Schmidt mit Blick auf die erfolglosen Wochen im November und Dezember. Zum einen habe man es schlicht mit stärkeren Gegner zu tun bekommen; zum anderen hätten dem VfR mehrere Leistungsträger wie der verletzte Korbinian Pichler gefehlt. „Im letzten Spiel vor Weihnachten waren wir so wenige, dass ich drei Spieler aus der Zweiten Mannschaft mitnehmen musste“, berichtet Schmidt.

Im ersten Duell des neuen Jahres sieht es dagegen personell besser aus – und das, obwohl in Florian Straßl der erfolgreichste VfR-Torjäger der laufenden Saison diesmal fehlt. Dafür feiert Trainersohn Pascal Schmidt sein Comeback nach langer Verletzungspause; zusammen mit seinem älteren Bruder Marcel Schmidt bildet der Rechtsaußen eine gefährliche Flügelzange. Die erfolgreichsten Torschützen an diesem Tag sind jedoch Kapitän Korbinian Pichler und Nils Vissmann, die jeweils achtmal einnetzen. Eine überzeugende Leistung zeigen auch David Zidov und Tobias Bauer, die beide dem vereinseigenen Nachwuchs entstammen.

Gleiches gilt auch für Torwart Simon Jezierski, der von seinem Alter her sogar noch in der A-Jugend spielen dürfte, jedoch schon im Männer-Team gebraucht wird. Der Youngster hält sich in den zehn Minuten vor der Pause vollkommen schadlos; gleiches gelingt danach auch Neuzugang Paul Dommer direkt nach dem Seitenwechsel. „Er hat sich sogar beschwert, dass er zu wenig zu tun bekommen hat“, wird sein Trainer später berichten.

Durch den Erfolg festigt der VfR Garching in der Tabelle seinen achten Platz, bevor er an diesem Samstag beim Vorletzten TS Jahn München antritt. „Da ist dann wieder ein Sieg Pflicht“, betont Trainer Michael Schmidt, nur um sogleich – vorsorglich – - ein weiteres Mal sein wohlbekanntes Mantra zu predigen: „Und den Grundstein dafür müssen wir wieder in der Deckung legen.“

VfR Garching – PSV München 31:18 (16:10)

Garching: Jezierski, Dommer – Vissmann (8), Pichler (8/1), Hegger (4), P. Schmidt (3), Zidov (2), Bauer (2), Futter (1), Groth (1), M. Schmidt (1), Baierlein (1), Pichler.