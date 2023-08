Ganz nah dran an den Bayern-Stars

Von: Robert Gasser

Teilen

4:2 stand es nach 90 unterhaltsamen Minuten im Unterhachinger Sportpark. Der FC Bayern ist bereit für den Supercup am Samstag. © Sven Hoppe

Beim 4:2-Sieg gegen AS Monaco genießen 11 000 Fans die familiäre Atmosphäre in Haching

Unterhaching – Ein Hauch von der großen, leider auch immer mehr ausufernden Fußballwelt wehte am Montagabend durch den schmucken und ansonsten recht beschaulichen Unterhachinger Sportpark. Der FC Bayern bestritt sein letztes Testspiel vor dem Pflichtspielstart am kommenden Samstag (Supercup gegen RB Leipzig in der Allianz Arena) gegen den französischen Erstligisten AS Monaco in Unterhaching.

Die Bayern freuten sich, nach ihrer Asien-Reise wieder daheim zu sein (Torwart Sven Ulreich: „Schön, wieder vor den eigenen Fans zu spielen“) und die 11 000 Zuschauer freuten sich, ihren Idolen mal wesentlich näher sein zu können als in der Allianz Arena.

Rund ums Stadion herrschte vor Spielbeginn ein erhebliches Parkplatzchaos, kamen doch die Fans nicht nur aus Unterhaching und München, sondern aus ganz Bayern und auch über die Grenzen des Freistaats hinweg angereist. Viele Familien mit Kindern nutzten die Gelegenheit, den Bayern-Stars zuschauen zu können. „Ich freue mich so, den Jamal Musiala endlich mal so richtig sehen zu können“, sagte der neue Jahre alte Noah und strahlte dabei übers ganze Sicht. Ganz klar vorn in der Gunst der Zuschauer: Jamal Musiala (bei jeder Ballberührung des 20-Jährigen ging ein Raunen durchs Stadion) und Mathys Tel (18), den die jüngsten Fans des FC Bayern ganz besonders ins Herz geschlossen haben.

Auf dem Platz ging es von Anpfiff weg engagiert zur Sache. Takumi Minamino (29.) brachte Monaco nach einer Fehlerkette in der Bayern-Defensive in Führung. Konrad Laimer (32.), Jamal Musiala nach einer glänzenden Einzelleistung und Serge Gnabry (45.+2) per Handelfmeter drehten noch vor der Pause die Partie.

Einige weitere gute Chancen ließ die Mannschaft von Thomas Tuchel wie schon in den bisherigen Tests ungenutzt. Wissam Ben Yedder (63./Foulelfmeter) verkürzte, ehe Leroy Sane (68.) traf.

„Wir sind immer noch in einem Prozess, in dem wir einige Sachen sehr gut machen und einige noch nicht“, sagte Neuzugang Laimer: „Jetzt freuen wir uns auf das erste Pflichtspiel.“

Das Fehlen eines Torjägers machte sich in Unterhaching einmal mehr bemerkbar, doch der zähe Poker um Wunschspieler Harry Kane scheint weiter zu stocken.

Freilich war Kane in aller Munde. Immer wieder witzelten die Fans: „Da schau, da hinten sitzt er!“, sagte der eine: „Er kauft sich bestimmt gerade ein Bier, die Engländer trinken doch immer Bier. Er wird bestimmt gleich eingewechselt“, sagte ein anderer und lachte. So gesehen spielte Kane tatsächlich schon mit – als Phantom im Unterhachinger Sportpark!

Beim Thema Harry Kane äußerte sich Jamal Musiala diplomatisch. Nach dem 4:2 im letzten Vorbereitungsspiel des FC Bayern gegen den französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco wurde der Nationalspieler gefragt, ob die Münchner den Torjäger von den Tottenham Hotspur bräuchten oder ob es vorne notfalls auch der 18 Jahre alte Mathys Tel in der Spitze richten könnte.

„Ich kann jetzt nicht viel dazu sagen. Ich bin richtig happy mit dem Kader, den wir jetzt haben“, antwortete Musiala, ehe er konkret zu Kane fortfuhr: „Ich glaube, so ein World-Class-Spieler kann unserem Kader helfen. Aber ich bin happy mit den Spielern, die wir haben.“

Der 20-jährige Musiala sieht den deutschen Meister jedenfalls auch ohne Wunschspieler Kane gut vorbereitet für den Saisonstart mit dem Supercup am kommenden Samstag in der ausverkauften Münchner Allianz Arena gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig. „Wir haben große Schritte gemacht“, sagte Musiala. „Wir haben noch Situationen, die wir besser ausspielen können. Aber unsere Fortschritte sind gut, wir sind auf einem guten Weg “, sagte Musiala.

Er selbst befindet sich bereits in einer beachtlichen Frühform. Immer wieder ging ein Raunen durch den Sportpark in Unterhaching, wenn Musiala am Ball war, wenn er dribbelte oder wie bei seinem sehenswerten Treffer zum 2:1-Zwischenstand die Gegenspieler auf engstem Raum austanzte. „Es macht Spaß. Der Urlaub war gut für den Kopf“, sagt Musiala.

Die vielen jungen Fans im Unterhachinger Sportpark machten sich nach dem Schlusspfiff auf zur Autogrammjagd – und hoffen auf eine Wiederholung des Bayern-Gastspiels in Unterhaching im nächsten Jahr.

Bei jeder Ballberührung Jamal Musialas ging ein Raunen durchs Stadion. © Sven Hoppe

Dank für die Unterstützung: Bayern-Torwart Sven Ulreich wirft sein Trikot den jungen Bayern-Fans zu. © Sven Hoppe/DPA

Harry Kane geisterte als Phantom durch den Unterhachinger Sportpark. © John Walton/dpa