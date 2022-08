Garching Atomics: Gästefan schlägt Schiedsrichter

Von: Martin Lühr

Teilen

Entspannte Atmosphäre im ersten Spiel: Ivo Vutov, Tobias Binder und Sebastian Schönfeld (v.l.) auf der Atomics-Bank. © Dieter Michalek

Nach dem Sieg der Garching Atomics im Zweitliga-Derby gegen die Munich Caribes rückt die Polizei an.

Garching – Vermutlich wäre die Partie der Garching Atomics in der Abstiegsrunde der Zweiten Baseball-Bundesliga ganz entspannt über die Bühne gegangen, hätten die Gastgeber auch das zweite Spiel gegen die Munich Caribes vorzeitig beendet. So aber stand nach der Verlängerung des zweiten Duells kein klarer Sieg auf der Anzeigetafel, dafür aber die Polizei auf dem Garchinger Sportgelände. „Sowas habe ich noch nicht erlebt, seit ich 1998 zum Baseball gekommen bin“, sagt Stefan Sauer, Vorsitzender der Garching Atomics.

Normalerweise stehen Baseballer oder deren Fans nicht in dem Ruf sich an die Wäsche zu gehen. Dass es diesmal anders endete, lag an der Schlussphase des zweiten Spiels. Garching führten im fünften Inning bereits souverän mit 13:4 und hätte mit einem weiteren Punkt die Begegnung nach der Zehn-Punkte-Regel vorzeitig beenden können. Dann allerdings „haben wir unseren Nachmittagsruhemodus eingeschaltet“, sagt Sauer. Mit dem aus Garchinger Sicht unerfreulichen Resultat, dass der satte Vorsprung schmolz und die Munich Caribes im siebten Inning zum 14:14 ausglichen. Es folgte die Verlängerung, in der die Gäste keinen Punkt erzielten, aber einen Walk zur 14:15-Niederlage kassierten, sprich der Werfer verfehlte zu häufig die vorgeschriebene Schlagzone. Aus Sicht der Caribes eine Fehlentscheidung, weshalb deren Pitcher und deren Trainer „laut geworden sind und sich unsportlich verhalten haben“, formuliert Sauer höflich, dass sich die Caribes einigermaßen in der Wortwahl vergriffen hätten. Der Unparteiische habe daraufhin Trainer und Spieler vom Platz gestellt. Als der Schiedsrichter dem Anschreiber noch die Einträge für den Spielberichtsbogen diktierte, habe sich ein Caribes-Fan genähert und dem Unparteiischen durchs Ballfangnetz ins Gesicht geschlagen. Der bat die Garchinger, die Polizei zu rufen, um Anzeige zu erstatten. Der Fan hatte sich bis dahin schon aus dem Staub gemacht, sei aber namentlich bekannt, sagt Sauer. Man warte jetzt ab, was die Ermittlungen ergeben.

Bis auf das unerfreuliche Ende dieser ersten Begegnung in der Abstiegsrunde der Zweiten Bundesliga, war der Atomics-Chef sehr zufrieden mit dem ersten Spiel, das Garching 13:3 vorzeitig gewann vor der für Garchinger Verhältnisse stattlichen Kulisse von rund 50 Zuschauern. Genau so flott hätten die Atomics auch die zweite Partie in zweieinhalb Stunden entscheiden müssen, sagt Sauer – es wurden dann aber vier. „Nach diesen zwei Siegen bin ich optimistisch, dass wir nicht mehr auf den letzten Platz abrutschen“, sagt der Vorsitzende. Denn nur das Schlusslicht wird wohl den Gang in die Bayernliga antreten müssen.

Freude bereitet hat Sauer auch der Auftritt des gerade 18 Jahre alt gewordenen Raphael Westermayr – der Stammpitcher der Zweiten Mannschaft gab für zwei Innings sein Debüt auf dem Werferhügel. Im ersten Spiel sammelte der eingewechselte Ivo Vutov fünf Punkte und Franklin Castanos Garcia schickte 14 Schlagleute zurück auf die Bank. So entspannt hätte es nach dem Geschmack von Stefan Sauer auch gerne weitergehen können. (MARTIN LÜHR)