Garching Atomics setzen auf Konstanz

Von: Patrik Stäbler

Atomics-Boss Stefan Sauer freut sich auf den Saisonstart in der 2. Liga. © mic

Baseball - 2- Liga: Saisonstart am Samstag im Ballpark – Ziel ist der Klassenerhalt.

Garching – Ihre letzten Testspiele am vergangenen Sonntag haben den Baseballern der Garching Atomics nicht gerade Lust auf den Ligastart gemacht. Das lag jedoch weniger an den Niederlagen, die der Zweitligist gegen die Gauting Indians einstecken musste, sondern vornehmlich am Wetter – nämlich Regen und Schnee, kräftiger Wind sowie eisige Temperaturen.

Immerhin: Am kommenden Samstag, wenn die Atomics zum Auftakt die Bayerische Baseball Academy ab 12 Uhr in ihrem Ballpark empfangen, soll es laut Wetterprognose freundlicher werden. Auch deshalb betont Klubchef Stefan Sauer: „Wir haben auf jeden Fall Bock wieder zu zocken.“ Wenngleich er seiner Mannschaft zum Start gegen das Internatsteam aus Regensburg lediglich Außenseiterchancen einräumt: „Ich gehe nicht davon aus, dass wir da große Siege davontragen werden“, sagt der Präsident. „Aber diese Spiele werden uns gleich mal zeigen, wo wir stehen – und woran wir noch arbeiten müssen.“

Eine Premiere sind die Duelle gegen die Bayerische Baseball Academy für Franklin Castaños Garcia. Der Pitcher der Atomics steht erstmals als Cheftrainer in der Verantwortung, nachdem er im Winter Dominik Wulff und Frieder Bruckmann abgelöst hat. Dieses Duo hatte das Team 2021 in die 2. Bundesliga geführt und dort im Vorjahr den Klassenerhalt geschafft. Dies sei auch heuer wieder das Ziel, betont Sauer, dessen Atomics in der Südost-Staffel in einer Zwölfer-Liga antreten. Sie wird nach der Vorrunde zweigeteilt: Während sechs Klubs in den Playoffs um den Aufstieg ringen, kämpfen die übrigen Vereine in den Playdowns gegen den Abstieg.

Personell hat sich in Garching im Vergleich zum Vorjahr kaum etwas getan. So ist der komplette Kader geblieben, wobei hinter Dilson Garcia Castaños noch ein Fragezeichen stehe, sagt Sauer. Als Neuzugang haben die Atomics Ernesto Fuasch Marquez begrüßen können, der zuletzt bei den Bad Homburg Hornets zu den stärksten Schlagmännern der 2. Bundesliga Süd-West gehörte. „Er ist auf jeden Fall eine Verstärkung“, freut sich Sauer. „Er hat ordentlich Wumms am Schlag.“ Weitere Neuzugänge gibt es derweil nicht – auch, weil der Verein kein Geld für Import-Spieler in die Hand nehmen wolle, sagt der Präsident. „Wir stecken unser Geld lieber in den Nachwuchs.“ Tatsächlich macht sich die gute Jugendarbeit des Vereins langsam aber sicher bezahlt, in Form von immer mehr Spielern, die in die ersten zwei Mannschaften drängen. Einige Nachwuchsleute wie Quentin Kramer, Dominik Tremmel und Fabian Westermayr werden bereits diese Saison in der 2. Bundesliga erste Einsatzzeiten bekommen, hofft Stefan Sauer. Zudem soll der Nachwuchs Spielpraxis in der Reserve sammeln, die nach dem Aufstieg im Vorjahr inzwischen in der Bayernliga antritt. ps

Kader

Tobias Binder, Frieder Bruckmann, Franklin Castaños Garcia, Liam Conroy, Nicholas Dürer, Lorenz Ertlmaier, Ernesto Fuasch Marquez, Dilson Garcia Castaños, Tim Huwer, Leon Jäkel, Quentin Kramer, Robert MacSwain, Joel Manriquez, Enrique Mendez Ogando, Ralf Oppel, Dayan Ramos, Stefan Sauer, Sebastian Schönfeld, Salvatore Sergi Tobian, Imanol Tabar, Dominik Tremmel, Ivo Vutov, Nick Walker, Tim Warmels, Fabian Westermayr, Korbinian Zacherl.