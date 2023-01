Maxi Maier dreht eine komplette Runde nur auf der Felge

Von: Patrik Stäbler

Träger des verdreckten Schatzes: Maxi Maier schleppt im Münchner Olympiapark sein Rad die Schlammpiste hinauf. © Pia Nowak/Piarazzi

Die Deutschen Meisterschaften im Cyclocross sind für den Garchinger Maxi Maier diesmal ein Heimspiel – das wird ihm in nahezu jeder Kurve im Münchner Olympiapark vor Ohren geführt. „Es waren unglaublich viele Leute da, die ich gekannt habe. Überall an der Strecke habe ich meinen Namen gehört“, erzählt der 31-Jährige vom Team Fujibikes Rockets. „Das hat ultraviel Spaß gemacht.“

Garching – Dieses Erlebnis im Olympiapark tröstet Maier dann auch darüber hinweg, dass es mit dem anvisierten Platz unter den besten Zehn in der Elite-Klasse nichts wird: Rang elf steht am Ende für ihn zu Buche – 8:37 Minuten hinter dem siegreichen Sascha Weber (Freiburg) und fast vier Minuten hinter den Top Fünf, mit denen der Garchinger im Vorfeld geliebäugelt hatte. „Insgesamt war’s in Ordnung“, sagt Maxi Maier über sein Abschneiden. „Ich denke, jeder hat gesehen, dass Platz sieben oder acht für mich realistisch gewesen wären.“ Doch ein technischer Defekt habe ihn entscheidend zurückgeworfen.

Wenn sich duschen lohnt: Maxi Maier im Ziel. „Das hat ultraviel Spaß gemacht.“ © Maier

Dabei läuft zu Beginn dieses Querfeldeinrennens – so der frühere Name des Cyclocross – alles nach Plan für Maier. Von der zweiten Startreihe aus kann er sogleich in die Spitzengruppe fahren, wo er anfangs auch „gut mitgekommen“ sei. Doch mit zunehmender Dauer werden die Bedingungen immer schwieriger. „Die Strecke, die am Anfang noch griffig war, ist irgendwann extrem seifig geworden“, erzählt der Garchinger. „Da ist dann viel von der Reifenwahl abhängig gewesen – und die ist mir ein bisschen zum Verhängnis geworden.“

Dennoch hält er sich stets um Platz sieben bis acht, bis nach einem Radwechsel Probleme an seinem Ersatzfahrrad auftreten. „Ich habe im Vorderreifen Luft verloren und das auch meinem Betreuerteam gesagt, als ich wieder auf mein erstes Rad gewechselt bin“, erzählt Maier. Er geht nun davon aus, dass das defekte Rad ausgetauscht wird. Doch als er erneut das Fahrrad wechselt – dies ist im Cyclocross erlaubt, weil die Fahrzeuge extrem dreckig werden, was das Fahrverhalten beeinflusst – habe er feststellen müssen, dass keine Reparatur stattgefunden hat und er somit auf einem Rad mit plattem Vorderreifem sitzt. „Ich habe eine komplette Runde auf der Felge fahren müssen“, sagt Maier. „Das war richtig ärgerlich, weil ich klar durchgegeben hatte, dass der Reifen Luft verliert. Aber irgendwie gab’s da ein Kommunikationsproblem.“

Dieser Fauxpas habe ihn letztlich die Top Ten gekostet, ist der 31-Jährige überzeugt. Und dennoch hält sich die Enttäuschung bei ihm in Grenzen. Denn was er vor allem von dieser Deutschen Meisterschaft mitnehme, betont er, sei die Erinnerung an eine „gigantische Stimmung“ und an die vielen bekannten Gesichter am Streckenrand. „Ich habe in den Wochen davor in meinem Bekanntenkreis kräftig Werbung gemacht“, sagt Maxi Maier. „Schließlich wussten viele meiner Freunde gar nicht genau, was ich da eigentlich für einen Sport mache. Und dieses Rennen im Olympiapark war für sie die Chance, das einmal live zu sehen.“ (PATRIK STÄBLER)