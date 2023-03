WM-Training im 3,5 Grad kalten Mühlbach

Von: Patrik Stäbler

Eisbaden im Garchinger See: Lisa Heidl nach dem Training: „Man lernt, damit umzugehen, das ist vor allem eine Kopfsache“, sagt die 18-Jährige. © Lisa Heidl

„Lisa“, so steht es in dem Schreiben der Schulleitung an die Eltern der Garchinger Gymnasiastin, „ist während der Schulzeit am 19. Januar in der zweiten Pause im Badeanzug über den Pausenhof gelaufen und hat im anliegenden Bach gebadet“. Zum einen sei ein solches Outfit „kein angemessenes Kleidungsstück für den Schulbetrieb“, heißt es in der Mitteilung tadelnd. Und zum anderen: „Das Baden in einem offenen Gewässer während der Schulzeit stellt ein erhebliches Risiko für die Gesundheit und Sicherheit Ihrer Tochter sowie der Schulgemeinschaft dar.“

Garching/Ismaning – Zumindest den Aspekt mit der Gesundheit sieht die 18-jährige Lisa Heidl freilich anders. Denn seit sie vor einigen Monaten erst das Eisbaden und später das Eisschwimmen für sich entdeckt hat, sei sie noch kein einziges Mal erkältet gewesen, erzählt die Schülerin – „anders als in früheren Wintern“. Ja mehr noch: „Wenn ich morgens im Mühlbach war, fühle ich mich danach leistungsfähiger“, sagt sie. Sprich: Die Zwölftklässlerin, die heuer ihr Abitur anstrebt, kann sich dann im Unterricht deutlich besser konzentrieren. Und dennoch hat Lisa Heidl die Mahnung der Schulleitung beherzigt, wonach von 7.30 bis 17 Uhr „grundsätzlich ein Badeverbot im angrenzenden Bach“ gilt. So schwimmt sie seither entweder frühmorgens im Mühlbach oder fährt nach dem Unterricht zum Garchinger See, um dort ihrer neuen Leidenschaft zu frönen.

Gegenstromanlage: Lisa Heidl (l.) und Mitschwimmerin Alex vor dem Garchinger Mühlbach. © Lisa Heidl

Wie die Gymnasiastin überhaupt zum Eisbaden gekommen ist? Auf diese Frage gibt sie eine mehrstufige Antwort. Angefangen habe es im Urlaub, wo sie nach einem Saunagang ins Eisbecken getaucht und auf den Geschmack gekommen sei. Zudem habe sie das Buch des Holländers Wim Hof inspiriert, der als „The Iceman“ diverse Kälterekorde aufgestellt hat und diese Erfolge auf die von ihm entwickelte Wim-Hof-Methode zurückführt.

In der Pause zum Garchinger Mühlbach

Im vergangenen Dezember, erzählt Lisa Heidl, habe sie in einer Whatsapp-Gruppe herumgefragt, ob jemand aus ihrem Freundeskreis mit ihr zum Eisbaden gehen wolle – und zwar im Mühlbach, der direkt am Garchinger Gymnasium vorbeiplätschert. Prompt meldete sich eine 17-jährige Klassenkameradin aus Ismaning. Und so seien die beiden kurz darauf in der Pause zum Bach hinüberspaziert und hätten sich dort ins Wasser gewagt – unter den staunenden Blicken einiger Mitschüler sowie der Hausmeister, „die uns sogar applaudiert haben“, sagt Lisa Heidl lachend.

„Am Anfang war es schon sehr kalt, ein richtiger Schockmoment“, erzählt sie. „Da muss man sich selbst daran erinnern, dass man ganz ruhig weiter atmet.“ Mit der Zeit habe sie sich jedoch zunehmend an die Kälte gewöhnt. „Man lernt, damit umzugehen, das ist vor allem eine Kopfsache“, sagt die 18-Jährige, die überzeugt ist: „Man kann viel mehr erreichen, wenn man psychisch richtig eingestellt ist.“ Wobei man fürs Eisbaden – das betont Lisa Heidl – körperlich gesund sein müsse. Zudem gehe sie aus Sicherheitsgründen nie alleine ins Wasser. Selbiges sei im Mühlbach frostige 3,5 Grad kalt, sagt die Schülerin. „Das haben wir mit einem Thermometer aus dem Bio-Unterricht gemessen.“

Inzwischen hält es gut fünf Minuten lang im eisigen Wasser aus.

Mittlerweile tauchen die zwei Gymnasiastinnen nicht mehr nur kurz ins Wasser, sondern versuchen sich auch im Eisschwimmen. Hierzu nutzen sie eine Stelle im Mühlbach, wo dieser eine Art natürliche Gegenstromanlage sei, erzählt Lisa Heidl. Inzwischen halte sie es dort gut fünf Minuten lang im eisigen Wasser aus. Und mittelfristig wolle sie sogar noch länger im Bach schwimmen. Und schneller. Schließlich haben sich ihre Freundin und sie zum Ziel gesetzt, nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft im Eisschwimmen teilzunehmen. Dieser Wettbewerb hat heuer in den Savoyer Alpen in Frankreich stattgefunden, wo 350 Athletinnen und Athleten aus 40 Ländern über Distanzen von 250, 500 und 1000 Metern gegeneinander antraten – laut Reglement nur in Badehose oder Badeanzug bekleidet sowie in einem höchstens fünf Grad warmen Wasser.

„In diesem Moment fühlt es sich an, als hätte man Superkräfte.“

Was für die sportliche Garchingerin – sie ist als Gewichtheberin beim ESV Freimann aktiv – den Reiz am Eisbaden und Eisschwimmen ausmacht? „Wenn man sich selbst überwindet, dann ist das ein tolles Gefühl“, sagt Lisa Heidl. Zudem übe der „sehr kontrollierte Schmerz“ durch die Eiseskälte einen gewissen Reiz aus. Und dann sei da noch das Gefühl, wenn man hinterher aus dem Wasser gestiegen und wieder im Warmen sei. „Da pumpt das Blut durch den ganzen Körper“, sagt Lisa Heidl mit hörbarer Begeisterung. „In diesem Moment fühlt es sich an, als hätte man Superkräfte.“