Graianis Wagemut zahlt sich nicht aus

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Zwei deutsche Top-Sprinter aus Kirchheim: Vincente Graiani (l.) und Fabian Olbert. © Ralf Görlitz

Der Kirchheimer wird am Ende überholt und muss sich über 400 Meter mit Bronze begnügen.

Kirchheim – 50 Meter vor der Ziellinie sieht es so aus, als sollte sich Vincente Graianis Wagemut auszahlen. Angesichts der schnellen Zeiten seiner Konkurrenten im Vorlauf haben er und sein Trainer vor dem Finale über 400 Meter entschieden, „dass wir All-in gehen“, sagt der Leichtathlet aus Kirchheim, der für die LG Stadtwerke München startet. Bedeutet: Der 22-Jährige will bei dieser Deutschen U23-Meisterschaft in Göttingen vom Start weg aufs Tempo drücken und sich hinten raus ins Ziel retten – möglichst als Führender, um seinen Titel zu verteidigen.

Und tatsächlich legt Graiani einen furiosen Start hin, hat nach 100 Metern zu seinem Vordermann aufgeschlossen und liegt auch nach 350 Metern in Führung. Noch. Doch dann schließen im Endspurt Louis Quarata (VfL Wolfsburg) und Lukas Krappe (SCC Berlin) zu ihm auf – und ziehen kurz vor dem Ziel vorbei. Und so muss sich der Kirchheimer am Ende mit Bronze begnügen – ein Ergebnis, das ihm ein zweischneidiges Fazit entlockt. „Ich bin da natürlich hingefahren, um meinen Titel zu verteidigen“, sagt Vincente Graiani, der mit einer Zeit von 47,12 Sekunden hinter seiner Saisonbestleistung von 46,96 Sekunden bleibt. „Allerdings bin ich auch nicht unzufrieden. Immerhin habe ich eine Medaille geholt.“

Das zweite anvisierte Edelmetall bleibt ihm indes verwehrt. Denn im Finale über 4x100 Meter unterläuft Graiani bei der Stabübergabe an Alessandro Rastelli ein Wechselfehler. Er bedeutet das Aus für die Staffel der LG Stadtwerke München, die ebenfalls als Titelverteidiger angetreten war und bis dahin auf Medaillenkurs lag.

Bitter ist dieses Ausscheiden auch für einen zweiten Kirchheimer: Fabian Olbert, der als Startläufer der Stadtwerke-Staffel noch eine überzeugende Vorstellung gezeigt hatte. Selbiges war ihm im Einzelrennen nicht gelungen. So verpasste der 22-Jährige über 100 Meter das Finale. In einer Zeit von 10,75 Sekunden blieb Olbert dabei deutlich über jenen 10,55 Sekunden die er zuletzt in Regensburg gelaufen war.

Diese Saisonbestleistung könnte nach derzeitigem Stand für Olbert ausreichen, um am kommenden Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft der Männer in Kassel dabei zu sein.

Sicher dort starten wird Vincente Graiani – wenngleich noch nicht feststeht, über welche Distanz. „Das werde ich kurzfristig entscheiden“, sagt der Kirchheimer, der sowohl über 200 als auch über 400 Meter die nötige Bestzeit aufweist.

Unabhängig von der Distanz werde sein Ziel in Kassel der Finaleinzug sein, sagt Graiani. Wiederum eine Woche später könnte dann bereits der nächste Saisonhöhepunkt auf ihn warten – und zwar die U23-Europameisterschaft in Finnland. Hier rechnet sich der 22-Jährige gute Chancen auf einen Start mit der 4x400-Meter-Staffel aus, wenngleich dies noch nicht fix sei, wie er betont. Für Vincente Graiani wäre es der erste internationale Einsatz überhaupt und damit, so der Kirchheimer, „ein absolutes Highlight“.