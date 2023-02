Haar Disciples: „Stärker als im Vorjahr“

Von: Patrik Stäbler

Teilen

„Er wird eine massive Verstärkung für die Mannschaft sein“: Nick Miceli kommt vom Meister Bonn nach Haar. © Imago

Der kanadische Baseballer William Thorp hat sich 2016 den Haar Disciples angeschlossen, wo er seit einigen Jahren auch Sportdirektor ist und damit federführend für die Personalplanung des Bundesligisten. Doch so viel Arbeit wie in diesem Winter hat der 32-Jährige kaum einmal gehabt. Der Grund: Nicht nur haben etliche Spieler den Klub verlassen, sondern unter ihnen waren auch Leistungsträger wie Top-Hitter Daniel Patrice und Titus von Kapff.

Haar – Um diesen Verlust an Qualität und Quantität im Kader aufzufangen, haben die Haarer ein halbes Dutzend neue Spieler geholt. Und mit Blick auf dieses Sextett, plus die Nachwuchskräfte aus der vereinseigenen Disciples Academy, betont Thorp: „Ich glaube, dass wir ein noch stärkeres Team haben als im Vorjahr.“ Wobei er einräumt: „Die Frage wird jetzt sein, wie schnell sich die Mannschaft zusammenfindet.“

Schließlich liegt hinter den Disciples nicht nur ein Umbruch im Kader, sondern auch an der Spitze steht ein neuer Coach: Ryan Saunders, der bisher die Reserve des Klubs betreute, hat wie berichtet Alex Tufts abgelöst, der seinen Trainerjob aus privaten Gründen abgegeben hat. Der neue Coach kann diese Saison auf einen Kern von bewährten Kräften setzen – allen voran Nationalspieler Lukas Steinlein, Nate Thomas und Will Thorp. Dazu gesellen sich die sechs Neuzugänge, die nach den Vorstellungen der Klubführung die Abgänge von Titus von Kapff (Bonn), David Dinski, Daniel Patrice (beide Regensburg), Zac Treece, Konsta Kurikka, Enzo Muschik und Francisco Riestra kompensieren sollen.

Als Starting Pitcher für die zweite Partie eines Doppelspieltags, in der laut Reglement auch Nicht-EU-Werfer auflaufen dürfen, haben die Disciples den US-Amerikaner Stephen Norrell verpflichtet. Er soll in die Fußstapfen seines Landsmanns Zac Treece treten, der auch dank seiner starken Leistungen in Haar einen Profivertrag in den USA ergattert hat. Für Norrell – gut 1,90 Meter groß, fast 110 Kilo schwer, eine imposante Erscheinung – wird die Saison in Deutschland sein erstes Gastspiel im Ausland sein. Dennoch gibt sich der Haarer Sportdirektor überzeugt: „Ich erwarte, dass er von Anfang an bei hundert Prozent ist.“

Ebenfalls auf dem Werferhügel eingeplant, jedoch auch im ersten Spiel, da er einen portugiesischen Pass hat, ist Nick Miceli, der vom Meister Bonn Capitals nach Haar gewechselt ist. Darüber hinaus soll der 29-Jährige das Offensivspiel der Disciples prägen. „Er wird eine massive Verstärkung für die Mannschaft sein“, glaubt Thorp. Als weitere Zugänge haben die Haarer den Kanadier Alex Ashby, Justin Olic von den Hamburg Stealers sowie Pitcher Tom Krüger vom Ligarivalen Ulm Falcons geholt. Und auch Lukas Bickel wird künftig das Disciples-Trikot tragen. Er war vorige Saison bester Schlagmann in der österreichischen Liga und kommt von den Feldkirch Cardinals.

Sämtliche Neuzugänge sollen laut Thorp bis Anfang März in Haar eintreffen. In den Wochen danach bestreiten die Disciples dann mehrere Testspiele, unter anderem gegen Regensburg, Heidenheim und in Tschechien. Der Startschuss für die neue Saison fällt am 1. April: Zum Auftakt gastiert Haar beim Aufsteiger Hünstetten Storm. (ps)