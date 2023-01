Haar Disciples: Trainer Alex Tufts verlässt Bundesliga-Baseballer

Von: Patrik Stäbler

Servus Disciples: Cheftrainer Alex Tufts (links) verabschiedet sich nach drei Jahren im Amt. © Gerald Förtsch

Am Ende sei es eine „Familienentscheidung“ gewesen, sagt Alex Tufts, seit 2020 Trainer des Baseball-Bundesligisten Haar Disciples. Und diese fiel letztlich gegen den Sport – und für jenes Baby, das derzeit im Bauch seiner Ehefrau Jenny heranwächst und im Mai zur Welt kommen soll. Für sein erstes Kind wolle er als Vater da sein, sagt Tufts. Deshalb habe er – „schweren Herzens“, betont der 33-Jährige – sein Traineramt bei den Disciples niedergelegt. Als Nachfolger setzt der Klub auf Ryan Saunders, bisher Coach der Zweiten Mannschaft.

Haar – „Ich bin jemand, der Sachen mit hundert Prozent macht“, erklärt Tufts, der vor drei Jahren von den Tübingen Hawks nach Haar gekommen war. Und genau das wäre künftig nicht mehr möglich, wenn er die Aufgabe als Bundesligatrainer mit seinem Job bei einem Sportartikelhersteller sowie seiner Rolle als Vater unter einen Hut bringen wolle. „Deshalb habe ich dem Verein schon im Herbst mitgeteilt, dass ich mein Amt abgeben werde“, sagt Tufts.

Seitens des Klubs könne man die Entscheidung verstehen, sagt Vorstandsmitglied Tom Wolf – wenngleich man sie aus sportlicher Sicht bedauere. „Alex ist ein super Trainer und hat hier tolle Arbeit geleistet“, betont Wolf. Tatsächlich ist die Bilanz des Kanadiers in seinen drei Jahren in Haar mit 39 Siegen in 69 Bundesligaspielen die beste eines Disciples-Trainers in der Klubgeschichte. Nachdem Tufts das Team quasi mit Beginn der Pandemie übernommen hatte, führte er es in den vergangenen Jahren jeweils in die Playoffs. Dort war dann jedoch stets in der ersten Runde Endstation.

Auch nach seinem Rücktritt werde er dem Baseball im Allgemeinen und den Disciples im Speziellen verbunden bleiben, sagt Alex Tufts. „Geplant ist, dass ich einmal die Woche als Trainer auf dem Feld stehe.“ Die Verantwortung als Chefcoach gibt der 33-Jährige jedoch ab – an Ryan Saunders, den alle nur Boomer nennen. Der US-Amerikaner mit dem markanten Schnauzer ist seit knapp zwei Jahren bei den Disciples; im Vorjahr trainierte er die Reserve in der 2. Bundesliga und lief überdies für die Erste Mannschaft auf.

„Seine aktive Karriere wird Boomer erst mal nicht fortsetzen“, sagt Tom Wolf. Vielmehr solle sich Saunders voll auf seinen Trainerjob konzentrieren. „Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm eine sehr gute Lösung gefunden haben. Wir geben einem jungen Coach die Chance, sich zu entwickeln“, sagt Wolf, der aber auch betont: „Für Boomer ist das natürlich eine große Herausforderung.“

Unterstützt wird Saunders von seinem Landsmann Ryan Bollinger. Der US-Werfer – er spielte 2017 eine überragende Saison in Haar, was ihm einen Minor-League-Vertrag bei den New York Yankees einbrachte – ist zurzeit verletzt, weilt in München bei seiner Lebensgefährtin und werde sein Ex-Team als Pitching Coach unterstützen, sagt Wolf. „Von seiner Klasse und Erfahrung können gerade unsere jungen Pitcher profitieren.“

Derweil betont der Haarer Pressesprecher mit Blick auf Tufts Abschied, dass für den Kanadier „bei uns immer eine Tür offen stehen wird“. Der Ex-Coach selbst glaubt indes nicht daran, dass er allzu bald wieder als Cheftrainer auf dem Feld stehen wird. „Mein Gefühl sagt mir“, antwortet Tufts auf die Frage nach seiner sportlichen Zukunft, „dass mein nächster Trainerjob im T-Ball-Bereich sein wird“ – also in der kindgerechten Baseball-Variante für Vier- bis Sechsjährige. (PATRIK STÄBLER)