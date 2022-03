Haar Disciples: Vor dem Bundesliga-Baseball zum Foodtruck

Von: Patrik Stäbler

„Mit Zac haben wir einen sehr starken Pitcher fürs zweite Spiel“: US-Import Treece steht auch diese Jahr für die Haar Diciples in der Bundesliga auf dem Werferhügel. © Dieter Michalek

Haar Disciples starten am Samstag mit zwei Heimspielen gegen Stuttgart in die neue Saison.

Haar – Die Hamburger – also solche mit echtem Fleisch – wird es natürlich auch in dieser Bundesligasaison bei Heimspielen der Haar Disciples geben. Wahlweise mit oder ohne Käse und frisch vom Grill, dessen Rauchschwaden der Wind gerne mal zu den Baseballern hinüberweht, die im Dugout auf ihren Einsatz warten. So weit, so bekannt.

Doch nebst dem Kiosk wird es in dieser Spielzeit, die für die Disciples am Samstag ab 12 Uhr mit zwei Heimspielen gegen die Stuttgart Reds beginnt, auch etwas Neues gebHaar Disciples: en. Nämlich einen Foodtruck, der im Eingangsbereich parken und das kulinarische Angebot im Ballpark erweitern soll. Etwa mit veganen Chicken Nuggets und Schnitzeln auf Pflanzenbasis – aus dem Hause eines Münchner Startups und Sponsor der Disciples.

Wie diese Fleischalternativen, die in der Vorsaison bereits probeweise bei Heimspielen serviert wurden, bei den Haarer Baseballfans ankommen werden? Diese Frage ist in etwa so schwer zu beantworten wie die Aussichten, mit denen die Disciples in ihre mittlerweile 15. Bundesligasaison gehen. So haben im Winter mehrere Spieler das Team verlassen: nebst dem langjährigen Kapitän Christoph Ziegler, der verletzungsbedingt schon länger nicht mehr auflaufen konnte, auch der nach Italien heimgekehrte Juan Infante junior, der nach Coburg umgezogene Miguel Pineiro sowie die Routiniers José Palacios und Klaus Nicolici. „Das sind alles Spieler, die wir vermissen werden“, kommentierte Sportdirektor William Thorp die Abgänge.

Demgegenüber stehen aber auch zwei namhafte Neuzugänge. Zum einen ist der U23-Nationalspieler Josef Rosenthal vom Bundesligisten Köln Cardinals nach Haar gewechselt. Zum anderen wird auch der Kanadier Callum Murphy, der zuletzt für die Berlin Flamingos in der Nord-Staffel spielte, in dieser Saison das Disciples-Trikot tragen. Noch wichtiger für die Disciples dürfte aber eine andere Personalie sein. So wird Zac Treece heuer erneut als Import-Pitcher für Haar auf dem Werferhügel stehen. Der 32-jährige Amerikaner war im Vorjahr während der Saison eingeflogen worden und bestach vom Start weg mit exzellenten Leistungen. „Mit Zac haben wir einen sehr starken Pitcher fürs zweite Spiel“, freut sich Pressesprecher Tom Wolf. „Er kennt mittlerweile die Liga, er kennt die Catcher – und das macht vieles für ihn einfacher.“

In der ersten Partie eines Doppel-Spieltags – in ihr sind laut Reglement nur EU-Pitcher erlaubt – werden die Haarer weiter auf ihr Urgestein Lukas Steinlein sowie Titus von Kapff setzen. Doch auch Sean Cowan, Jan Endrejat und die Nachwuchswerfer Adriano Penzkofer, Daniel Jagr und Daniel Wolf dürfen auf Einätze hoffen. Die Offensive wird unterdessen von Sportdirektor Thorp, Nateshon Thomas und David Dinski angeführt; aber auch von ihren zwei Neuzugängen versprechen sich die Disciples mehr als nur hier und da einen Hit.

„Unser Ziel sind mindestens die Playoffs“, sagt Tom Wolf. Will heißen: Ein Platz unter den besten Vier in der starken Süd-Staffel. Dort gelten Heidenheim und Regensburg erneut als Topfavoriten. Dahinter werden sich „vier Teams auf Augenhöhe“ um die restlichen Playoff-Tickets streiten, schätzt Wolf. Neben den Disciples zählt er dazu auch den Kontrahenten vom Samstag. „Stuttgart ist ein sehr starkes Team und damit genau der richtige Auftaktgegner“, findet Tom Wolf. „Danach werden wir gleich wissen, wo wir stehen.“

INFO

Die Heimspiele der Haar Disciples werden auch diese Saison live im Internet übertragen – auf www.eurobaseballtv.com.