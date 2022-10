Haching Baskets begeistern 300 Fans

Von: Harald Hettich

Teilen

Niclas Kropp hebt ab – und die Haching Baskets feiern den zweiten Sieg im zweiten Spiel. © Robert Brouczek

1. REGIONALLIGA TSV Unterhaching brennt beim 101:87 gegen Nördingen ein wahres Feuerwerk ab

Unterhaching – Gibt die Stimmung den Takt vor für Künftiges, dann kündigt sich in Sachen Basketball durchaus Erstaunliches an in Unterhaching. Am Samstag beim Heimspielauftakt der heimischen Haching Baskets gegen den TSV 1861 Nördlingen ist eine echte, leidenschaftliche Symbiose entstanden zwischen den rund 300 Zuschauern auf der Tribüne, dem Team auf dem Court und dem Drumherum in der Halle. Derart würzig war der Mix beim 101:87 (49:47) Heimerfolg der jungen Hachinger gegen etwas ältere und erfahrenere, gleichwohl spielstarke Ries-Schwaben, dass man gleich Lust bekam auf mehr Korbjagd auf diesem ambitionierten Niveau. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel hat die erfolgshungrige Truppe von Cheftrainer Stavros Tsoraklidis den eigenen Kompass gleich richtig eingestellt auf das kollektive Ziel, binnen weniger Jahre der höchsten deutschen Amateurklasse in Richtung Profizirkus zu entwachsen.

Wer dem süffigen Basketball-Abend mit Korblegereröffnung durch Hardcore-Arbeitsbiene Hergi Gjergji beiwohnte, hat keine Zweifel, dass weitere Zauberabende im Lise-Meitner-Gymansium folgen werden. Wie hoch die Latte im Profizirkus liegt, zeigten gleich vor der begelitend im Livestream übertragenen Partie, in den Auszeiten und Pausen jene Damen auf, die sonst in rhythmisch athletischem Gleichklang die Bundesliga- und Euroleague-Helden des FC Bayern stimmungsvoll akzentuiert begleiten. Diese perfekte Abstimmung und Harmonie - Hachings Basketballer mit ihren großen Zielen für die Zukunft wollten schon im Hier und Jetzt nicht hinten anstehen.

Beide Teams legten los wie die Feuerwehr. Und es war dann doch ein Nördlinger, der in Halbzeit eins einem ausgeglichenen Match seinen besonderen Stempel aufdrückte. Schwabenkapitän Josef Eichler war auf frisch renoviertem Gymnasial-Parkett in Durchgang eins kaum zu stoppen. Der Center sollte 19 seiner insgesamt bärenstarken 31 Punkte vor der Pause aneinanderreihen. Da fühlte sich einer inspiriert, der beim großen FC Bayern seinerzeit das Handwerk der Korbjagd erlernt hatte.

Dass die Partie dennoch spannend blieb, war wie so oft dem Teamspirit der jungen Wilden vom Hachinger Bach zu danken. Weil keiner zunächst hervorstach, machten einfach alle auf sich aufmerksam. Der besonders gut aufgelegte Severin Hohn zauberte frühe Dreier durch die Reuse und hielt gegen Eichler und dessen US-amerikanischen Distanzwurf-Begleiter Scott Stone ebenso entschlossen dagegen wie Hachings nomineller Powershooter Niklas Kropp mit unaufhörlichem Drang zum Korb und zwei dicht getakteten Two-and-One-Games. Es war ein Schlagabtausch, bei dem früh auch der filigrane Neuzugang Mirjan Broening und der energisch unter beiden Körben schuftende Sebastian „Locke“ Rauch starke Akzente setzten. Am Ende des ersten Viertels hatte das bestechende Kollektiv mit 30:24 die Nase vorn.

Der zweite Abschnitt bot Arbeit auf dem Court mit wechselnden Vorteilen. Weil Hachings Schützen einige Ladehemmung offenbarten und beim Gast auch die weiteren Profis wie der Bulgare Filip Kamenow, Reboundmaschine Robin Seeberger (15 Rebounds!) oder Kreativ-Kreateur Silvio Mendes Mateus vermehrt stattfanden, bekam der Gast temporär Oberwasser. Zur Halbzeit grüßte ein hauchdünnes 49:47 von der Elektroniktafel.

Was folgte zu Beginn des dritten Viertels, war jener Combo-Power-Basketball, der so viel Lust auf mehr macht. e Rauch ließ plötzlich einen Dreier durch die Maschen gleiten, der neue Deutsch-Italiener Jacobo Marchesan veredelte starke Defensiv-Momente durch offensiv Zählbares von Downtown, Neuzugang Daniel Amrhein punktete fröhlich und Bewegungsästhet Broening avancierte spätestens mit intensiver Punktehatz und No-Look-Anspielen zum Publikumsliebling. Während der anfangs dauerpräsente Severin Hohn nach vier Fouls in Halbzeit zwei lange Zwangspausen auf der Bank absolvierte, übernahm mit dem variablen Defensiv- und Offensiv-Ass Daniel Gebray ein weiterer Hochprozenter. Kämpferisch und zielsicher zeigte das Hachinger Eigengewächs sein enormes Potenzial. Als im vierten Abschnitt Nördlingen auch aufgrund kurzer Rotation merklich japste, setzten sich die Baskets erstmals zweistellig ab. Auch als es noch einmal enger wurde, weil Stone seinen Wurfarm zur späten Reife führte, behielten die Hachinger die Nerven. Es war diese Crunchtime-Kollektivnervenstärke, die aufzeigte, was in dieser Mannschaft steckt.