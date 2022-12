Haching Baskets bleiben optimistisch

Von: Harald Hettich

Teilen

Klare Anweisungen erteilz Trainer Stavros Tsoraklidis den Haching Baskets. © bro

Nach zwei Auswärtsniederlagen empfängt der TSV am Samstag Vilsbiburg.

Unterhaching – Die Wunden aus zwei erfolglosen Auswärtspartien in Ansbach und Treuchtlingen scheinen bei Regionalligist Haching Baskets geleckt. „Aufgearbeitet in zwei intensiven und guten Trainingswochen“, vermeldet Unterhachings Chefcoach Stavros Tsoraklidis vor der wichtigen Heimaufgabe gegen die Baskets Vilsbiburg (Samstag, 17 Uhr, Lise-Meitner-Gymnasium). Die Bedeutung der Partie des heimischen Vierten (3:4 Siege) gegen den Dritten aus Niederbayern (4:3) in der engen Sieben-Teams-Meisterschaft in Deutschlands höchster Amateurliga tabellarisch glashart festmachen.

„Verlieren wir am Wochenende, dann sind die ersten drei Plätze für uns wohl futsch“, gibt sich der Deutsch-Grieche in der Zahlendeutung realistisch. „Es zählt nur ein Sieg“. Doch die Lage bei den Haching Baskets iost geprägt von Optimismus.. Bis auf den Langzeitverletzten Constantin Schmitt ist Bestbesetzung angesagt. Mirjan Broening ist nach Krankheit wieder ins Teamtraining eingestiegen und kann auflaufen.

Die ambitionierten Gäste konnten beim 88:79-Vorwochen-Sieg gegen den Zweiten Schwabing für sich werben. „Eine kontrollierte und wenig fehleranfällige Mannschaft“ konstatiert Tsoraklidis den Niederbayern.

Sogar zwei Profis leisten sich die langen Jungs von der Großen Vils. Mit dem Bosnier Mario Petric auf der Point-Guard-Schaltstation und dem US-Amerikaner Jonathan Hall als Power-Shooter im Frontcourt bietet Vilsbiburg in dieser Saison zum ausgewogenen Team auch echte Spitzenkräfte. Doch Optimismus bleibt in Unterhaching spürbar. So trotzte das Team beim 79:70-Hinspielsieg auch der frenetischen Heimkulisse von 600 niederbayerischen Fans. Auch haben die Hachinger die letzten drei Partien gegen Vilsbiburg allesamt gewonnen.

„Wenn es gelingt, unseren Tempo-Basketball zu etablieren, habe ich offensiv keine Sorgen“. Die liegen eher in der zuletzt löchrigen Defense. „Wir haben intensiv an den Systemen gearbeitet und wollen den Gegner am Samstag unter 80 Punkten halten“, erklärt Tsoraklidis . hh