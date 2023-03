Haching-Baskets dank Schützenhilfe gerettet

Von: Harald Hettich

„Die Mannschaft hat alles gegeben und in Sachen Einsatz kann ich ihr keinerlei Vorwurf machen. Hachings Trainer Stavros Tsoraklidis Klassenerhalt geschafft: Niklas Kropp (r.) und die Haching-Baskets spielen auch in der kommenden Saison in der 1. Regionalliga. © Robert Brouczek

1. Regionalliga: TSV Unterhaching entgeht trotz erneuter Niederlage dem Abstieg.

Unterhaching – Das hätte auch schiefgehen können. Kein einziges ihrer vier Serien-Auswärtsspiele gegen die Konkurrenz aus dem Liga-Norden hatten die so zukunftsfroh in die Saison gestarteten Basketballer des TSV Unterhaching in der Abstiegsrunde der Ersten Regionalliga Süd gewinnen können. Das 88:108 (43:58) am Samstag bei der TG 48 Würzburg Baskets Akademie widerspiegelte eine stetig fallende Formkurve der Korbjäger vom Hachinger Bach. Am Ende war die Truppe von Trainer Stavros Tsoraklidis – erneut geschwächt durch viele Ausfälle wichtiger Akteure – auf echte Fremdhilfe angewiesen, um sich in der kommenden Saison nicht womöglich eine Liga-Etage tiefer neu definieren zu müssen. Weil die TTL Baskets Bamberg am Sonntag einen 88:73 (43:39) Erfolg gegen den SB DJK Rosenheim in einem exzellenten Schlussviertel sicherstellten, durften die zuletzt arg gerupften Haching-Baskets doch noch final auf- und durchatmen. Rosenheim steigt ab, die Hachinger dürfen weiter von einer besseren Zukunft träumen – die sie nach eigener, vorsaisonaler Aussage ja binnen drei Jahren nach oben in die 2. Lioga ProB befördern sollte. Ein Abstieg in die 2. Regionalliga wäre da ein echter Bremsklotz gewesen.

Schon tags zuvor hätten die Tsoraklidis-Jungs den Sprung über den Abgrund selbst vollziehen können. Doch zwei Faktoren verhinderten dies. Zum einen mussten die Abstiegsbesorgten in Unterfranken auf ein ganzes Quintett wichtiger Akteure verzichten (wir berichteten). Zum anderen hatten die Würzburger BBL-Backups eine taktsiche Mannschaft bereits Erstliga erfahrener Kräfte aufgereiht, zu denen sich mit Kresimir Loncar gar noch ein gestandener Ex-Euroleague-Stratege gesellte. Die Kräfteverhältnisse waren rasch austariert bei einer über weite Strecken einseitigen Partie

„Die Mannschaft hat heute alles gegeben und in Sachen Einsatz kann ich ihr keinerlei Vorwurf machen“, betonte Stavros Tsoraklidis trotzdem. Zu gewinnen gab es aber trotz eines formidablen Gästeduos namens Daniel Gebray und Niklas Kropp nichts – obwohl die beiden Korsettstangen des Teams mit zusammen 55 Punkten durchaus ihre Klasse andeuteten. Doch außer dem wie immer formidabel rackernden und auch treffenden Hergi Gjergji fehlte bis auf den ordentlichen Severin Hohn und den entschlossen rackernden Jungspund Sascha Lietz die notwendige Unterstützung im Team. Ganz anders die Gastgeber. Ein spielfreudiges Quintett bot zweistellige Punktewerte und zurrte die Stoßrichtung schon per 9:3-Führung nach zwei Minuten klar fest. Ein überragendes Duo mit Topscorer Canaan Coffey (24 Punkte / 6 Rebounds) und Rebound-König Hannes Steinbach (19 Rebounds nebst 15 Punkten) diktierte das Geschehen. Vor allem unter den Körben regierten die Würzburger mit 57:38 Abprallerballgewinnen spektakulär. Dem inzwischen 40-jährigen früheren kroatischen Nationalsieler Loncar (mit international feinster Visitenkarte europäischer Topclubs von Benetton Treviso bis Chimki Moskau, Alba Berlin und Valencia) genügte ein für ihn durchschnittliches Spiel mit 10 Punkten und 8 Rebounds zum abgerundeten Würzburger Gesamtkunstwerk. Erwähnt werden sollte aber, dass die kämpferisch nimmermüden Baskets sich mit einem gewonnenen Schlussviertel wenigstens ansatzweise schadlos hielten gegen einen deutlich stärkeren Gegner.

TSV-Score: Gebray (28 Punkte / 8 Rebounds/ 5 Assists), Kropp (27/6/6), Gjergji (13/3/1), Hohn (8/3/1), Breitreiner (6/2/1), Lietz (6/1/1), Raab (-/5/1), Rauch (-/3/1).